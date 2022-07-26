Врач объяснила, как не заболеть ангиной в жару

В жаркую погоду россияне часто предпочитают пить прохладительные напитки, чтобы утолить жажду. Но от холодных напитков может заболеть горло. Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Ирина Азнаурян рассказала «ФедералПресс», как не заболеть ангиной в жару.

По ее словам, ангиной болеют не только в холодное время года, но и летом. Для того, чтобы не заболеть летом, в первую очередь, нужно исключить употребление ледяных напитков. Дело в том, что употребление ледяных напитков в жару ослабляет местный иммунитет и провоцирует активное размножение бактерий. Кроме того, следует избегать резких перепадов температур. Также важно своевременно менять фильтры в кондиционерах, так как в них скапливается большое количество бактерий.