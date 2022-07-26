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2 часа назад

Врач объяснила, как не заболеть ангиной в жару

РИА "ФедералПресс"

В жаркую погоду россияне часто предпочитают пить прохладительные напитки, чтобы утолить жажду. Но от холодных напитков может заболеть горло. Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Ирина Азнаурян рассказала «ФедералПресс», как не заболеть ангиной в жару.

Врач объяснила, как не заболеть ангиной в жару
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ангина – это острое инфекционное заболевание, при котором в большей степени поражаются небные миндалины. Это заболевание связано с обилием роста бактериальной флоры в глотке и является заразным. Основными возбудителями ангины являются бактерии стрептококка и стафилококка»,

– пояснила эксперт.

По ее словам, ангиной болеют не только в холодное время года, но и летом. Для того, чтобы не заболеть летом, в первую очередь, нужно исключить употребление ледяных напитков. Дело в том, что употребление ледяных напитков в жару ослабляет местный иммунитет и провоцирует активное размножение бактерий. Кроме того, следует избегать резких перепадов температур. Также важно своевременно менять фильтры в кондиционерах, так как в них скапливается большое количество бактерий.

Ирина Азнаурян добавила, вовремя не диагностированная ангина чревата серьезными осложнениями и часто приводит к необходимости хирургического вмешательства. Поэтому при возникновении острой боли в горле следует обратиться к врачу, который и назначит необходимую терапию.

Ранее сообщалось, сомнолог назвала помогающий уснуть напиток. Речь идет о самом обычном кефире.

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