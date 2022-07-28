Правда ли, что нельзя терпеть головную боль

В некоторых случаях обычные обезболивающие не помогут.

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Пить или не пить таблетки от головной боли? Ответ на этот вопрос зависит от причины её возникновения. Бесконтрольный приём препаратов может стать причиной проблем со здоровьем, особенно когда головная боль становится симптомом какого-либо заболевания.

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Ещё в 2013 году в Международном обществе головной боли (IHS) предложили классификацию, в соответствии с которой головные боли делятся на три группы.

Первичные головные боли

Так называются те, что не вызваны сопутствующими заболеваниями.

Мигрень

Самостоятельное неврологическое заболевание, которое возникает из-за нарушения тонуса сосудов головного мозга. Имеет три стадии: аура (появление «пятен» или «мушек» перед глазами), появление головной боли, возникновение тошноты и рвоты.

При этом заболевании приступ может продолжаться от семи до 42 часов. Боль появляется в одной части головы, как будто пульсирует, а при физических нагрузках усиливается. Однако лёгкая активность может даже пойти на пользу. В каких случаях спорт помогает справиться с головной болью, читайте в статье.

Лечение: первый этап лечения — снятие симптомов, в том числе с помощью обезболивающих. Если после приёма препарата боль не проходит, врач может назначить более сильнодействующие лекарства.

Кластерные головные боли

Отличаются тяжёлым течением, затрагивают одну сторону головы, имеют распирающий, жгучий, резкий характер. Продолжительность приступа — от 15 до 45 минут.

Лечение: самостоятельное лечение обычно бессильно. Обычные таблетки от головной боли не дают эффекта. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Головная боль напряжения

Проявляется эпизодами от 30 минут до нескольких суток. Для неё характерно отсутствие пульсации. Такая боль как будто сжимает голову, не усиливается при физической нагрузке, иногда её сопровождает лёгкая тошнота. Причины её появления — мышечное напряжение и эмоциональный фактор.

Лечение: применяются нестероидные противовоспалительные средства или простые обезболивающие. При такой головной боли не следует принимать препараты, содержащие кофеин, барбитураты, кодеин.

Вторичные головные боли

Связаны с основным заболеванием. В числе причин их возникновения: травмы головы, шеи, онкологические, психические заболевания, инфекции, злоупотребление лекарственными препаратами, в том числе средствами против головной боли.

Лечение: чтобы избавиться от вторичной головной боли, необходимо вылечить основное заболевание. Если же пытаться заглушить симптомы обезболивающими, есть риск не заметить саму болезнь и спровоцировать ухудшение состояния. Назначить конкретный препарат от головной боли может только лечащий врач с учётом диагноза и противопоказаний.

Невралгические головные боли

Это пронизывающие боли, приступы могут повторяться один за одним и длиться часами и даже сутками.

Лечение: обычные обезболивающие препараты в таком случае неэффективны, требуются специальные препараты.

Отдельно стоит выделить психалгии или фантомные головные боли. Они возникают без каких-либо соматических, гормональных, органических поражений. Чаще всего их провоцируют неврозы, которые сопровождаются тревожностью и паническими атаками. В этом случае боли лечат с помощью успокаивающих препаратов и психотерапии.

В некоторых случаях облегчить головную боль могут некоторые продукты. Какие именно, читайте в предыдущей статье.