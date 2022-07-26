Врач развеял опасения о дефектах кожи после оспы обезьян

С помощью современных косметологических процедур шрамы атрофического типа реально устранить. Новое заболевание протекает легче, нежели натуральная оспа, неприятных последствий может и не возникнуть. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
«Высыпания похожи на натуральную оспу, но случаев, которые вызывали бы сильные рубцы, пока что не было. Со шрамами можно жить, нынешняя косметология находится на таком уровне, что никто не будет ходить рябым, как Сталин, с оспинами на лице. В своё время, когда бушевала натуральная оспа, многие женщины больше боялись, что рубцы на лице испортят их красоту, чем смерти от оспы. Это уже особенности психики человека».
Покровский также сделал предположение относительно специфики зоонозного заболевания.
«Возможно, она [оспа обезьян — прим. ГМ] создаёт иммунитет к оспе рогатого скота. Смертельных случаев зафиксировано очень немного».