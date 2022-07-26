Врач развеял опасения о дефектах кожи после оспы обезьян

«Высыпания похожи на натуральную оспу, но случаев, которые вызывали бы сильные рубцы, пока что не было. Со шрамами можно жить, нынешняя косметология находится на таком уровне, что никто не будет ходить рябым, как Сталин, с оспинами на лице. В своё время, когда бушевала натуральная оспа, многие женщины больше боялись, что рубцы на лице испортят их красоту, чем смерти от оспы. Это уже особенности психики человека».