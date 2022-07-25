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23 минуты назад

Врач назвал причины странных болей в спине

РИА "ФедералПресс"

В последнее время люди стали часто жаловаться на боли в спине. Что может быть их предвестником, и как предотвратить необратимые последствия, рассказал «ФедералПресс» невролог-реабилитолог Лаврентий Неустроев.

Врач назвал причины странных болей в спине
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Желательно классифицировать впервые возникшие любые боли. Понять, отчего они происходят», – отмечает реабилитолог.

По словам Неустроева, необходимо обращать внимание на любые болевые синдромы, которые тело посылает в мозг. Если боль в спине возникает без видимой причины: физических нагрузок, переутомления и т.д, то желательно обратиться к врачу.

Провести диагностику и понять, отчего возник болевой синдром. В 98 % случаев это обычный остеохондроз. Из всех видов боли больше всего пациента должна насторожить боль в грудном отделе позвоночника, особенно если она отдает в лопатку. Такой вид боли считается предвестником инфаркта миокарда. Невролог отмечает, что боль в пояснице нужно правильно различать, потому что болеть могут почки, а отдавать в поясницу.

«Любой непонятный болевой синдром для пациента должен правильно проанализировать врач», – заключил Лаврентий Неустроев.

Считается, что инфаркт миокарда связан с другими сопутствующими заболеваниями, такими как высокий уровень холестерина и гипертония. Во время инфаркта человек дышит и находится в сознании.

Болезни и лекарства,
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