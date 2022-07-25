Послеродовая депрессия у англичанки оказалась раком лимфатической системы

Жительница Англии, родив второго ребенка, страдала от симптомов послеродовой депрессии, а позже выяснилось, что это лимфома Ходжкина.

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В 2010 году тогда еще 34-летняя англичанка родила второго ребенка, после чего в течение девяти месяцев испытывала упадок сил, а также у нее наблюдались потеря веса, грибковые инфекции, увеличение лимфатических узлов. Кроме того, женщина обнаружила у себя на шее небольшую опухоль, после чего обратилась к терапевту, который решил, что у нее послеродовая депрессия. Матери двоих детей рекомендовали больше отдыхать.

В дальнейшем на теле англичанки стало еще больше новообразований, и в результате в 2012 году ей диагностировали рак лимфатической системы. Ей назначили химиотерапию, однако спустя 10 месяцев процедур никакого прогресса не было, а последствия для организма наблюдались – в определенный период женщина весила 35 килограммов.