Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+33° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Послеродовая депрессия у англичанки оказалась раком лимфатической системы

Vse42.ru

Жительница Англии, родив второго ребенка, страдала от симптомов послеродовой депрессии, а позже выяснилось, что это лимфома Ходжкина.

Послеродовая депрессия у англичанки оказалась раком лимфатической системы
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В 2010 году тогда еще 34-летняя англичанка родила второго ребенка, после чего в течение девяти месяцев испытывала упадок сил, а также у нее наблюдались потеря веса, грибковые инфекции, увеличение лимфатических узлов. Кроме того, женщина обнаружила у себя на шее небольшую опухоль, после чего обратилась к терапевту, который решил, что у нее послеродовая депрессия. Матери двоих детей рекомендовали больше отдыхать.

В дальнейшем на теле англичанки стало еще больше новообразований, и в результате в 2012 году ей диагностировали рак лимфатической системы. Ей назначили химиотерапию, однако спустя 10 месяцев процедур никакого прогресса не было, а последствия для организма наблюдались – в определенный период женщина весила 35 килограммов.

В итоге врачи пришли к выводу, что нужна пересадка костного мозга, донором которого стал брат пациентки. В сентябре 2013 года была проведена операция, а в декабре – объявлена ремиссия. С тех пор рак больше не возвращался, пишет Mirror.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители