Послеродовая депрессия у англичанки оказалась раком лимфатической системы

Жительница Англии, родив второго ребенка, страдала от симптомов послеродовой депрессии, а позже выяснилось, что это лимфома Ходжкина.
В 2010 году тогда еще 34-летняя англичанка родила второго ребенка, после чего в течение девяти месяцев испытывала упадок сил, а также у нее наблюдались потеря веса, грибковые инфекции, увеличение лимфатических узлов. Кроме того, женщина обнаружила у себя на шее небольшую опухоль, после чего обратилась к терапевту, который решил, что у нее послеродовая депрессия. Матери двоих детей рекомендовали больше отдыхать.
В дальнейшем на теле англичанки стало еще больше новообразований, и в результате в 2012 году ей диагностировали рак лимфатической системы. Ей назначили химиотерапию, однако спустя 10 месяцев процедур никакого прогресса не было, а последствия для организма наблюдались – в определенный период женщина весила 35 килограммов.
В итоге врачи пришли к выводу, что нужна пересадка костного мозга, донором которого стал брат пациентки. В сентябре 2013 года была проведена операция, а в декабре – объявлена ремиссия. С тех пор рак больше не возвращался, пишет Mirror.