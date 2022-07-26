Сладкий лимонад провоцирует рак и возрастные болезни

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Он подчеркнул, что в составе напитков сахар вреднее, чем в твердой пище.

Диетолог утверждает, что жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься.

Гинзбург отметил, что организм не может справляться с подобными "аварийными" повышениями уровня сахара. Так у человека может возникнуть интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков - гликирование.