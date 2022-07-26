Сладкий лимонад провоцирует рак и возрастные болезни

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что в составе напитков сахар вреднее, чем в твердой пище.
Диетолог утверждает, что жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься.
Гинзбург отметил, что организм не может справляться с подобными "аварийными" повышениями уровня сахара. Так у человека может возникнуть интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков - гликирование.
Он добавил, что употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку.