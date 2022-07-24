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3 часа назад

Опасный перекус: врач рассказала, что вредно есть на пляже

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Употребление продуктов, которые продаются на пляжах, может обернуться для отдыхающих несварением, а также инфекционными заболеваниями. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT.

Опасный перекус: врач рассказала, что вредно есть на пляже
Фото: СОВАСОВА

По словам специалиста, мы даже не можем представить, в каких условиях готовится еда, которая после продается на пляжах. Диетолог пояснила:

- Я допускаю, что есть чистоплотные разносчики, но санитарных книжек никто не спрашивает. Само качество еды, например, беляши, которые жарятся в чадящем масле, страшно канцерогенны... На пляже жарко, хорошо, если есть специальные сумки-холодильники, но если вообще без сумок — сколько это лежало?

Соломатина предупредила, что от такой еды возможно возникновение диареи, рвоты, кроме того, есть риск заболеть коронавирусом и гепатитом.

По ее мнению, лучше покупать еду в разрешённых стационарных торговых точках, где существует санитарный контроль, а по возможности вообще уходить с пляжа, чтобы сделать перерыв на обед.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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