Опасный перекус: врач рассказала, что вредно есть на пляже

Употребление продуктов, которые продаются на пляжах, может обернуться для отдыхающих несварением, а также инфекционными заболеваниями. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT.

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По словам специалиста, мы даже не можем представить, в каких условиях готовится еда, которая после продается на пляжах. Диетолог пояснила:

- Я допускаю, что есть чистоплотные разносчики, но санитарных книжек никто не спрашивает. Само качество еды, например, беляши, которые жарятся в чадящем масле, страшно канцерогенны... На пляже жарко, хорошо, если есть специальные сумки-холодильники, но если вообще без сумок — сколько это лежало?

Соломатина предупредила, что от такой еды возможно возникновение диареи, рвоты, кроме того, есть риск заболеть коронавирусом и гепатитом.