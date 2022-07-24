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2 часа назад

Четыре признака, что у вас слишком жидкая кровь

Ferra.ru

Если кровь у человека чересчур жидкая, это значит, что в ней содержится слишком мало тромбоцитов. Такое состояние может иногда возникнуть при некоторых болезнях или из-за приёма лекарств, разжижающих кровь.

Четыре признака, что у вас слишком жидкая кровь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Слишком жидкая кровь может представлять опасность для человека. Связано это с тем, что в таком случае кровотечение остановить может быть очень тяжело. Вот несколько симптомов, которые говорят о том, что ваша кровь действительно слишком разжижена.

Частые синяки. При излишне жидкой крови синяки у вас могут возникать чаще, чем раньше, или же даже лёгкая травма может приводить к образованию синяка.

Частые и обильные кровотечения. Если даже при незначительных травмах кровотечение не удаётся остановить довольно долго, это может говорить о слишком жидкой крови, утверждают специалисты из Национального института здравоохранения. Также вы можете заметить, что у вас стали часто кровоточить дёсны, нередко идёт кровь из носа, начались обильные менструации или появилась кровь в моче или стуле.

Наличие красноватых пятен на коже. Эти пятна могут напоминать сыпь в виде мелких красновато-фиолетовых пятен. Называются такие пятна петехиями. Эксперты из клиники Майо говорят, что обычно подобные симптомы появляются на голенях.

Ощущение усталости. Из-за слишком жидкой крови может развиться анемия, или дефицит железа. Поэтому вы можете чувствовать себя утомлённым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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