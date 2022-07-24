Пять напитков, которые могут привести к инфаркту

Около 805 тысяч жителей США ежегодно сталкиваются с сердечным приступом. Чтобы снизить вероятность этого, нужно отказаться от некоторых напитков.

Инфаркт происходит, когда приток крови к сердцу блокируется. Причиной этому может послужить, прежде всего, накопление жира, в том числе «плохого» холестерина, то есть атеросклероз. Сердечный приступ нередко возникает в результате ишемической болезни сердца.

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Специалисты отмечают, что 1 из 5 инфарктов проходят бессимптомно. Это значит, что примерно 20 процентов людей, которые столкнулись с сердечным приступом, даже не узнают о том, что он у них был. Однако последствия этого могут быть опасными для здоровья.

Вот какие напитки могут спровоцировать сердечный приступ.

Газировка. Как отмечает доктор медицинских наук и врач из Нэшвилла, штат Теннесси, Седрина Колдер, сладкие напитки способны увеличить риск развития болезней сердца, а именно из-за них в основном и происходят сердечные приступы. Согласно результатам недавнего исследования, у людей, которые выпивали более 355 мл (12 унций) таких газировки в день, в крови был повышен уровень жиров.

Кофе. Учёные утверждают, что одна чашка кофе в день может снизить вероятность возникновения сердечной недостаточности, а вот большее количество уже опасно для организма. В недавнем исследовании говорится, что те, кто пьёт шесть и больше чашек кофе в сутки, рискуют повысить уровень липидов (жиров) в крови, а это может привести к болезням сердца.

Энергетики. Эти напитки способны вызвать нарушения сердечного ритма и повысить давление. Правда, нужно сказать, что такие признаки возникают у тех, кто или пьёт сразу много энергетических напитков, или выпивает их вместе с алкоголем или другими веществами.

Алкоголь. При злоупотреблении спиртными напитками у вас могут развиться болезни сердца. При этом исследования демонстрируют, что у женщин, которые выпивают регулярно, чаще возникают проблемы с сердцем, чем у мужчин.

Молочные коктейли. В их состав входят два вредных для сердца компонента: насыщенные жиры и сахар. Согласно некоторым исследованиям, даже при одном употреблении продуктов с большим количеством жиров у некоторых людей могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания.