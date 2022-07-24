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1 час назад

Какие витамины сохранят здоровье вашего мозга

Ferra.ru

По словам доктора Дерьи Улудюз, иногда мозг человека может стареть быстрее, чем другие органы. Однако есть методы замедлить этот процесс. Среди них, например, приём определённых витаминов.

Какие витамины сохранят здоровье вашего мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чем лучше человек заботится о своём мозге, тем выше будет качество его жизни. Также это позволит сохранить хорошую память даже в старости. Невролог и профессор доктор Дерья Улудюз рассказала о десяти способах поддержания здоровья мозга. Среди них - приём витамина D и витаминов группы B.

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Получение достаточного количества витамина D. Этот витамин способен накапливаться в организме. Поэтому перед тем как начать принимать добавки, сдайте кровь. Считается, что минимальный уровень этого витамина - 30 нг/мл, но специалисты рекомендуют поддерживать это значение на уровне 50 нг/мл. В летнее время лучше всего получать этот витамин от солнца, а не из пищевых добавок. Также известно, что при дефиците витамина D у человека развивается гипертония, рассеянный склероз, инсульт, сердечная недостаточность.

Приём витаминов группы B. Перед их приёмом также нужно сдать анализ крови. Больше всего этих витаминов вы найдёте в белом и красном мясе, яйцах, бобовых (чечевица, фасоль), молочных продуктах, тёмных листовых овощах, бананах, авокадо. Влияют витамины группы B на состояние нервной системы и на уровень энергии.

Измерение окружности талии. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что показатели опасной для здоровья окружности талии составляют у мужчин более 94 см, у женщин - более 80 см. Чем больше окружность талии, тем выше риск развития хронических болезней, резистентности к инсулину, возникновения повышенного уровня холестерина и давления, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта.

Получение новых знаний. Считается, что обучение - то, что поможет держать ваш мозг в тонусе. Контроль состояния кровеносных сосудов. Особенно важно это в случае, если вы страдаете повышенным давлением и у вас высокий уровень холестерина. Нужно также обращать внимание на уровень сахара в крови. Все эти показатели могут привести к раннему старению сосудов.

Правильное питание. В частности, нужно соблюдать средиземноморскую диету. В этом случае рекомендуется в день есть не менее трёх порций цельнозерновых, в неделю - не менее шести порций овощей зелёного цвета. Каждый день при этом необходимо есть фрукты, а вот рыбу - минимум два раза в неделю, красное мясо - менее двух раз в неделю. Также каждую неделю нужно съедать хотя бы три порции бобовых, пять порций орехов. Сыра нужно употреблять менее порции в неделю, а десерт или выпечку - реже раза в неделю. Из масел рекомендуется при приготовлении блюд использовать оливковое.

Регулярный сон. Это поможет укрепить иммунитет, улучшить концентрацию и способности к обучению, память, снизить вероятность возникновения инфаркта и инсульта. Контроль стресса. Дело в том, что из-за стресса мозг сжимается и возникает атрофия всех его функций.

Физическая активность на свежем воздухе. Благодаря упражнениям, усиливающим кровоток, в ваш организм будет поступать больше кислорода и питательных веществ, будет обеспечиваться лучшее питание нервных клеток и эффективнее выводиться отходы. К примеру, при выполнении аэробных упражнений ваш мозг будет очищаться от веществ, вызывающих болезнь Альцгеймера, свободных радикалов и прочих вредных соединений.

Отказ от химических веществ. Прежде всего это алкоголь и сигареты. Но при злоупотреблении кофе (и другими напитками, содержащими кофеин), лекарствами и использовании чистящих средств и средств личной гигиены, в состав которых входят вредные химические вещества, токсины тоже могут накапливаться в мозге.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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