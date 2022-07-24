Кардиолог заявил о риске получить инфаркт в магазине

Людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно осторожно посещать летом продуктовые супермаркеты. В определенных отделах поддерживают низкую температуру, после жаркой погоды на улице у некоторых посетителей может начаться инфаркт. Об этом предупредил врач-кардиолог Владимир Хорошев.

«Когда у нас на улице так называемая аномальная жара, то есть 30 и больше градусов, надо быть осторожнее с посещением гипермаркетов. В отделах, где продают охлажденные и замороженные продукты, например, мясо, иногда поддерживается температура не выше 14 градусов. Капиллярная сеть может очень бурно отреагировать на такой перепад температур», — заявил Хорошев в интервью радио Sputnik .

Он посоветовал избегать летом такие отделы магазинов пожилым людям и детям младше четырех-пяти лет. Особенно опасен такой перепад температур для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, отметил кардиолог. Речь идет о тех, у кого есть хроническая ишемическая болезнь сердца, перенесенные инфаркт или инсульт. «Резкие перепады температуры при посещении таких мест могут привести к повторным инфарктам или инсультам», — высказался Хорошев. По его словам, могут быть и первичные случаи среди тех, у кого была проблемы с сосудами и сердцем. Хорошев порекомендовал не задерживаться в таких отделах надолго и планировать свои покупки заранее.