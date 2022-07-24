Назван ухудшающийся по ночам признак ожирения печени

Усиливающийся вечером или ночью зуд на подошвах и ладонях может быть серьезным признаком, указывающим на накопления жира в печени.

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Ожирение печени в большинстве случаев проявляется как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). По информации Кливлендской клиники, стандартными симптомами этого заболевания являются дискомфорт, болезненные ощущения в животе и чувство распирания в правом верхнем углу живота.

При этом иногда ожирение печени проявляется таким признаком как зуд, пишет портал «МедикФорум».

— Зуд, связанный с НАЖБП, обычно усиливается поздним вечером и ночью. Некоторые люди чешут себя в одной области тела. Например, на конечностях или подошвах ног и ладонях, — заявили исследователи.