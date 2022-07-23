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23 минуты назад

Диета для гипертоников. Что нужно есть тем, у кого высокое давление

Диана Товсепова

Наличие высокого кровяного давления значительно увеличивает риск других серьезных заболеваний, которые могут быть опасными для жизни. Плохое питание напрямую повлияет на эти риски. Подробнее о диете для гипертоников читайте в материале "Рамблера".

Диета для гипертоников. Что нужно есть тем, у кого высокое давление
Фото: PxherePxhere

Исследования показывают, что большая часть натрия в рационе человека поступает из фастфуда и полуфабрикатов. Когда человек потребляет слишком много натрия, его тело удерживает дополнительную воду, чтобы «вымыть» соль из организма. У некоторых людей это может привести к повышению артериального давления, поскольку дополнительная жидкость создает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды.

Сокращение потребления соли — один из самых простых способов снизить артериальное давление, и он начнет приносить пользу очень быстро, даже в течение нескольких недель.

Употребление слишком большого количества соли может привести ко всем осложнениям, которые вызывает высокое кровяное давление, включая болезни сердца, инсульты и заболевания почек.

При этом уменьшение потребления соли увеличит эффект от лекарств и позволит почкам лучше работать, снижая количество избыточной жидкости в крови и вместе с тем кровяное давление.

Почки играют важную роль в удалении жидкости и отходов из организма, а также в контроле артериального давления. Почки отфильтровывают лишнюю жидкость из крови, которая затем собирается в мочевом пузыре и удаляется в виде мочи.

«Употребление слишком большого количества соли нарушает функцию почек, делает их менее способными выполнять свою работу.

Вместе с тем повышается кровяное давление и повышаются риски болезней почек», — говорится в исследовании британских ученых.

Соответственно, для гипертоников важно понимать, какие продукты и напитки следует есть меньше, а еще лучше и вовсе исключить из своего рациона.

Согласно WebMD, при высоком давлении следует избегать следующих продуктов и напитков:

  • Замороженные блюда
  • Маринованные продукты
  • Соленья
  • Хлеб
  • Супы
  • Томатный сок и соусы
  • Обработанное мясо
  • Пицца
  • Сыр
  • Пиво и вино
  • Приправы
Болезни и лекарства,
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