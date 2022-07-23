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1 час назад

Появился перспективный способ лечения болезни Альцгеймера

Мир новостей

В статье исследователей, которую они опубликовали в журнале Molecular Psychiatry, говорится, что новый способ лечения уменьшает образование амилоидных бляшек в сером веществе головного мозга, из-за которых и развивается заболевание.

Появился перспективный способ лечения болезни Альцгеймера
Фото: Мир новостейМир новостей

Ученые проверили свою теорию на подопытных мышах. В ходе серии экспериментов грызунам с болезнью Альцгеймера переливали кровь здоровых особей. В результате выяснилось, что количество неправильно свернутого белка у больных мышей сократилось.

Авторы исследования полагают, что разработали многообещающий метод лечения болезни Альцгеймера.

Болезни и лекарства,
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