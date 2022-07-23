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44 минуты назад

Назван «ночной» симптом колоректального рака

Lenta.ruиещё 1

Непрекращающийся кашель по ночам является симптомом рака толстого кишечника, который также называют колоректальным. Об этом сообщает Daily Express.

Назван «ночной» симптом колоректального рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, данный кашель говорит о том, что злокачественное новообразование добралось до легких. У пациента наблюдается постоянная одышка, частые заражения инфекциями дыхательных путей, кроме того, в грудной клетке скапливается жидкость, поэтому человек начинает кашляет кровью.

Ранее доктор медицинских наук Гетин Уильямс назвал самые первые симптомы колоректального рака, которые не стоит игнорировать. Так, одним из самых них может оказаться вздутие живота. Если пациент жалуется на чередующиеся запоры и диарею, это, по словам специалиста, может также указывать на опухоль.

Другой важный симптом: изменение толщины стула. Оно может быть вызвано опухолью, частично блокирующей толстую или прямую кишку, которая заставляет фекалии протискиваться через суженную кишку, заключил доктор медицинских наук.

Болезни и лекарства,
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