Роспотребнадзор заявил о возможном завозе в Россию новой инфекции

Роспотребнадзор сообщил, что мигранты могут привезти в Россию полиовирус из неблагополучных по полиомиелиту стран.

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Недавно в США обнаружили случай заражения полиомиелитом. Департамент здравоохранения Нью-Йорка сказал, что это произошло впервые с 1979 года. Однако в стране наблюдался еще один завозной случай заражения диким штаммом полиомиелита, в 1993 году.

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации»,

– говорят в Роспотребнадзоре.

Медики напоминают, что полиовирус первого типа может вызывать паралич. Высокий риск передачи инфекции может возникнуть в Афганистане и Пакистане. Также в 2022 году завоз полиомиелита зафиксирован в Мозамбике и Малави.

В последний раз местный случай заражения полиомиелитом, который вызывает дикий полиовирус, был зафиксирован в России в 1996 году. Тем не менее в 2010 году вирус вновь смогли привезти в страну путешественники.

В России уже давно проводят различные мероприятия, которые помогают поддерживать статус свободного от полиомиелита государства: осуществляют эпиднадзоры за острым вялым параличом, а детей, которые приезжают из потенциально неблагополучных стран, обследуют на иммунизацию и полиовирусы. Однако основным мероприятием, которое помогает бороться с полиомиелитом, является плановая вакцинация детей против инфекции.