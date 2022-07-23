Скорее всего, нет ни одного человека в мире, у которого не болела бы голова. Каждый из нас испытывает странную боль в висках, в лобной части или, как иногда кажется, по всей голове.
Причины могут быть самые разные: спазмы сосудов, усталость, нарушение сна, стрессы, перепады давления. Важно понимать причину возникновения боли и подбирать соответствующий метод решения проблемы.
Кроме того, на боли может влиять и питание, а некоторые привычки способны провоцировать неприятные ощущения. Смотрите видео о том, как помочь себе, если болит голова.
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