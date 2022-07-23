Названы привычки, способные вдвое снизить риск инсульта

Исследователи обнаружили, какие действия человека могут защитить его от этого опасного состояния и его последствий.

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По данным специалистов, десятки тысяч жителей РФ каждый год сталкиваются с инсультом, около 80 тысяч человек погибают. Состояние входит в пятерку самых распространенных причин смертности и является одним из ведущих поводов для инвалидности. Поэтому очень важно снизить риски инсульта как можно больше.

Исследователи из Университета Техаса в ходе наблюдений за 11 500 пациентами выяснили, что 7 привычек способны встать на защиту здоровья человека. Прежде всего, это правильное питание и регулярные физические нагрузки, пишет «Медик Форум». Это значительно снижает вероятность нарушений.