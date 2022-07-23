Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
4 часа назад

Названы повседневные привычки, способные вдвое снизить риск инсульта

Волгоградская правда

Исследователи обнаружили, какие действия человека могут защитить его от этого опасного состояния и его последствий.

Названы привычки, способные вдвое снизить риск инсульта
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По данным специалистов, десятки тысяч жителей РФ каждый год сталкиваются с инсультом, около 80 тысяч человек погибают. Состояние входит в пятерку самых распространенных причин смертности и является одним из ведущих поводов для инвалидности. Поэтому очень важно снизить риски инсульта как можно больше.

Исследователи из Университета Техаса в ходе наблюдений за 11 500 пациентами выяснили, что 7 привычек способны встать на защиту здоровья человека. Прежде всего, это правильное питание и регулярные физические нагрузки, пишет «Медик Форум». Это значительно снижает вероятность нарушений.

Также очень важно отказаться от курения и убрать лишние килограммы. Кроме того, важно сохранять нормальное артериальное давление, контролировать уровень холестерина и добиться снижения уровня сахара в крови.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители