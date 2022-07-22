Чем опасны тромбы — причины возникновения, симптомы и профилактика

От них не застрахованы даже профессиональные спортсмены.

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Для начала давайте поймём, что такое тромб. Это сгусток крови, прикрепляющийся к стенке сосудов и мешающий её нормальному прохождению. Способствует этому процессу нарушение кроветворения.

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Какие бывают тромбы

Вообще, тромбы образуются в организме постоянно, чтобы «латать» повреждённые сосуды и капилляры. Это абсолютная норма до тех пор, пока их не становится слишком много.

Тромбы могут формироваться в венах и артериях (венозный и артериальный тромбоз).

Тромбоз поверхностных вен отличается такими симптомами: варикозное расширение вен, уплотнения, боль и тяжесть в ногах, отёчность, покраснение кожи в области вены, общая слабость, недомогание.

Тромбоз глубоких вен может проходить бессимптомно, а может вызывать сильный отёк конечности. При этом участок кожи или вся конечность побелеет или даже посинеет. Может проявляться и хромота.

Артериальный тромбоз отличается более широким спектром симптомов: разное артериальное давление при измерении на обеих руках, бледность и синюшность кожи, боль (даже при нахождении в покое), отмирание тканей и язвы.

Чтобы на 100% убедиться в здоровье или нездоровье вен и сосудов, нужно сделать УЗИ. Врач также может назначить КТ или МРТ.

Почему появляются тромбы

Среди прямых причин образования тромбов:

К таким проблемам могут приводить разные факторы, в том числе:

Почему даже спортсмены подвержены образованию тромбов

На это есть несколько причин. Во-первых, спорт можно приравнять к стрессу. Во-вторых, частое и длительное обезвоживание сгущает кровь, если режим питья у спортсмена — особенно профессионального — не отлажен.

У бегунов и велосипедистов часто пульс в покое ниже, чем у обычных людей. Это также влияет на циркуляцию крови. Спортсмены этих видов спорта подвержены отёкам конечностей, а значит, и травмам сосудов, истончению их стенок.

Что чувствует человек при отрыве тромба

Чаще всего пациентам с тромбозом и тромбофлебитом показан покой, так как резкие движения, прыжки, бег могут спровоцировать отрыв тромба. Но тромб может оторваться и без видимой причины. Более того, вы можете даже не подозревать о его существовании.

Например, если отрывается тромб в сосудах головного мозга, происходит инсульт. Нарушается речь, наблюдается паралич лица (как правило, левой или правой половины), головокружение, паралич различных частей тела.

Тромб в яремной вене (на шее) вызовет головокружение, помутнение сознания, снижение остроты зрения.

Закупоривание коронарной артерии приводит к инфаркту — боли в груди, тяжести, затруднённому дыханию, головокружению, скачкам давления.

Тромб в лёгких характеризуется посинением кожи, одышкой, ускоренным сердцебиением.

Сам процесс отрыва тромба почувствовать практически невозможно.

На самом деле тромбы могут отрываться ежедневно — опасность зависит от их количества и величины. Пока тромб не закупоривает важную артерию или вену, даёт нормальный проход для крови — угрозы для жизни нет. Когда же он блокирует проход к лёгким, сердцу или мозгу — возникают серьёзные патологии, которые могут стоить жизни.

Можно ли вылечить тромбоз

Сегодня тромбоз лечат двумя методами: медикаментозным и хирургическим. Пациентам выписывают препараты, «разжижающие» кровь, снижающие количество тромбоцитов, и по показаниям назначают хирургические процедуры.

Удаляют тромбы несколькими способами. Наиболее популярны лазерная терапия и методика, когда операцию проводят под местной анестезией и без разрезов — тромб извлекают через небольшие проколы в сосудах. Также сделать это могут через надрез.

Что будет, если не лечить тромбоз

Тромбоз глубоких вен, который зачастую себя никак не проявляет, в 30% случаев приводит к тромбоэмболии лёгочной артерии — внезапной смерти в течение получаса. Если не лечить варикоз и воспаление стенок вен, в которых формируется тромб, можно потерять дееспособность конечности и приобрести некроз тканей, который разовьётся в язвы.

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