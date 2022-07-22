Три вопроса доктору: о подагре, инфаркте и онемении пальцев рук

Мы привыкли, что инфаркт миокарда - это в первую очередь яркая симптоматика: жгучая боль за грудиной, которая отдает в руку, лопатку, нижнюю челюсть, продолжительностью больше 5 минут и которая не купируется приемом любых нитратов. Но не все инфаркты миокарда мы можем распознать. У нас существуют атипичные формы инфаркта миокарда и бывает бессимптомная форма. Бессимптомная форма означает, что человек не испытывает яркой клинической картины. Однако у пациента есть определенные изменения в самочувствии. Часто это бывает внезапный приступ усталости, сонливости. Человек не может встать с постели, у него бывает головная боль, чувство изжоги, покашливание. Конечно же, что все признаки, которые я перечислила, неспецифичны: они могут быть и признаками другой патологии. Как же заподозрить у себя инфаркт миокарда? Прежде всего выявить группу риска. Это люди с сахарным диабетом, они подвержены бессимптомному инфаркту миокарда. Это люди с высоким весом, давлением, курильщики, люди с нарушенными липидами крови. И поэтому именно им необходимо задумываться о том, что при нетипичных симптомах у них может быть инфаркт миокарда.

