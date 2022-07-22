Три вопроса доктору: о подагре, инфаркте и онемении пальцев рук

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о подагре, инфаркте и онемении пальцев рук.
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Что такое подагра и как ее выявить?
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Подагра - это заболевание, при котором в организме пациента откладываются соли мочевой кислоты: в сосудах, сердце, почках и суставах.
Подагра первым делом проявляется повреждением суставов, в первую очередь большого пальца ноги. Выявляется подагра легко: достаточно осмотра врача терапевта. Далее идут лабораторные обследования: нужен общий анализ крови. При острой стадии будет повышен уровень лейкоцитов, нейтрофилов, снижение лимфоцитов, а также повышение сои. Однозначно диагноз ставится лишь на основании биопсии. Из поврежденного сустава берется жидкость, в которой выявляют кристаллы мочевой кислоты.
По словам врача-терапевта, подагра лечится соблюдением диеты.
Необходимо пить больше воды, ограничить употребление красного мяса, некоторых продуктов, которые провоцируют подагру: жареное, фасоль, помидоры, бобовые, сыр. Также необходимо ограничить употребление алкоголя. Могут назначаться препараты для снижения уровня мочевой кислоты.
Онемением пальцев рук (или гипестезией) называется состояние, при котором у человека происходит полная или частичная утрата чувствительности отдельных пальцев или всей кисти как на одной, так и на обеих руках. По словам врача-невролога Александры Буторовой, это распространенная проблема, которую нельзя оставлять без внимания, особенно, если онемение случается не реже одного раза в неделю, продолжается больше пяти минут и не проходит после разминки кистей рук.
Отношение этих людей к онемению пальцев рук как к небольшому неудобству абсолютно неправильное, так как гипестезия может появиться у человека по совершенно разным причинам, в том числе этот симптом встречается и при некоторых серьезных болезнях.
Неудобная поза для сна (например, человек любит спать, прижимая головой ладонь). В таком случае человек может ощущать онемение пальцев рук после пробуждения, но это ощущение довольно быстро проходит.
Украшения, которые слишком сильно сдавливают кисти или пальцы рук.
Работа, связанная с постоянной перегрузкой мышц кистей рук (например, у массажистов, визажистов, пианистов).
Алкогольная интоксикация, так как она поражает периферические нервы.
Малокровие или анемия, а также авитаминоз, ввиду того, что тканям не хватает либо кислорода, либо необходимых витаминов и минералов.
Беременность (онемение, как правило, проходит сразу после родов). Несмотря на то, что это не считается серьезной патологией, всем беременным женщинам, которые начали наблюдать у себя такой симптом, нужно обязательно сообщить об этом своему лечащему врачу.
Причинами онемения пальцев рук могут стать и различные заболевания организма:
Остеохондроз шейного отдела позвоночника, когда происходит сдавливание спинномозговых нервов.
Протрузии (грыжи) межпозвоночного диска, когда выпирание спинномозговых дисков оказывает давление на нервные корешки.
«Синдром запястного канала».
Периферическая нейропатия: онемение пальцев рук может сочетаться с покалыванием и ощущением «сдавливания».
Воспаление плечевого нервного сплетения, тромбоз сосудов кисти или пальца.
Рассеянный склероз.
Эпикондилит, артрит и бурсит локтевого сустава (часто неразрывно связано с болью, отеками и частичными нарушениями подвижности локтевого сустава).
Эндокринные нарушения: сахарный диабет и гипотиреоз.
Стенокардия и инфаркт миокарда.
Для определения диагноза могут использоваться такие исследования, как рентгенография локтевого, плечевого и лучезапястного суставов, КТ и МРТ шейного и грудного отделов позвоночника, дуплексное ультразвуковое исследование артерий, исследование сосудов рук (реовазография), оценка состояния периферических нервов рук (нейромиография), лабораторная диагностика (анализ крови на содержание витаминов и микроэлементов, биохимический анализ крови).
Лечение включает в себя соблюдение диеты, прием лекарственных препаратов и витаминных комплексов, мануальную терапию, такие физиотерапевтические процедуры как массаж или рефлексотерапия, лечебную гимнастику.
Людям, у которых периодически появляется ощущение онемения пальцев рук, рекомендуется отказаться от употребления алкогольных напитков и курения, соблюдать питьевой режим (выпивать не менее 1,5 литров воды в сутки), придерживаться правильного питания и включить в свой рацион овощи, фрукты и морепродукты, а также обязательно делать на протяжении дня регулярные небольшие перерывы в работе, если она связана с перенапряжением пальцев рук.
Мы привыкли, что инфаркт миокарда - это в первую очередь яркая симптоматика: жгучая боль за грудиной, которая отдает в руку, лопатку, нижнюю челюсть, продолжительностью больше 5 минут и которая не купируется приемом любых нитратов. Но не все инфаркты миокарда мы можем распознать. У нас существуют атипичные формы инфаркта миокарда и бывает бессимптомная форма. Бессимптомная форма означает, что человек не испытывает яркой клинической картины. Однако у пациента есть определенные изменения в самочувствии. Часто это бывает внезапный приступ усталости, сонливости. Человек не может встать с постели, у него бывает головная боль, чувство изжоги, покашливание. Конечно же, что все признаки, которые я перечислила, неспецифичны: они могут быть и признаками другой патологии. Как же заподозрить у себя инфаркт миокарда? Прежде всего выявить группу риска. Это люди с сахарным диабетом, они подвержены бессимптомному инфаркту миокарда. Это люди с высоким весом, давлением, курильщики, люди с нарушенными липидами крови. И поэтому именно им необходимо задумываться о том, что при нетипичных симптомах у них может быть инфаркт миокарда.