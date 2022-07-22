Почему важно лечить пупочную грыжу и как это делается

Чрезмерное напряжение внутрибрюшной полости может возникать по самым разным причинам, например, из-за постоянных запоров, излишнего веса, частых приступов сильного кашля, травм, токсических поражений и других причин. Такая ситуация в свою очередь может приводить к формированию анатомического дефекта – пупочной грыжи. Это достаточно распространенное заболевание, которое может возникнуть у любого человека – даже из-за недостаточно развитых брюшных мышц, которые не справляются с нагрузкой. Таким образом, пупочная грыжа представляет собой выпячивание сегмента кишечника и грыжевого мешка.
Операция по удалению пупочной грыжи называется герниопластикой. Если используются только собственные ткани, то это напряженная герниопластика, если сетка – ненапряженная.
Если ничего не делать с пупочной грыжей, она никуда не денется, заболевание само не пройдет. При этом человек рискует получить очень серьезные осложнения – нарушение кровообращения в области пупка, некроз тканей, даже перитонит. В тяжелых случаях есть даже реальная угроза летального исхода. То есть патология довольно серьезная, на нее ни в коем случае нельзя закрывать глаза.
После проведения операции человек остается некоторое время в больнице, далее после выписки он должен примерно неделю соблюдать домашний режим. Далее в течение пары месяцев требуется щадящий режим без спорта, физических нагрузок, поднятия тяжести.