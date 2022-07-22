Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
4 часа назад

Почему важно лечить пупочную грыжу и как это делается

Мир новостей

Чрезмерное напряжение внутрибрюшной полости может возникать по самым разным причинам, например, из-за постоянных запоров, излишнего веса, частых приступов сильного кашля, травм, токсических поражений и других причин. Такая ситуация в свою очередь может приводить к формированию анатомического дефекта – пупочной грыжи. Это достаточно распространенное заболевание, которое может возникнуть у любого человека – даже из-за недостаточно развитых брюшных мышц, которые не справляются с нагрузкой. Таким образом, пупочная грыжа представляет собой выпячивание сегмента кишечника и грыжевого мешка.

Почему важно лечить пупочную грыжу и как это делается
Фото: pxhere.compxhere.com
Так как речь идет об анатомическом дефекте, убрать выпячивание можно только хирургически. Терапевтические методы здесь бессильны. Если у человека возникает пупочная грыжа операция нужна ему как можно быстрее, пока дефект не начал прогрессировать. Дополнительными признаками патологии могут быть боль, гиперемия, повышение температуры, снижение аппетита, апатия и общие симптомы недомогания. Хирургическое удаление грыжи пупочной возможно двумя способами:
  • грыжевое пространство закрывается благодаря стягиванию двух краев соединительной ткани, которые сшиваются, шов заживает очень долго, реабилитация длительная, сопровождается ограничением подвижности;
  • для того, чтобы закрыть дефект, используется специальная медицинская сетка, которая держит все ткани и не дает им возможность сместиться за анатомические границы, такая техника операции позволяет максимально снизить вероятность рецидива и предполагает более легкое восстановление.
Видео дня

Операция по удалению пупочной грыжи называется герниопластикой. Если используются только собственные ткани, то это напряженная герниопластика, если сетка – ненапряженная.

Если ничего не делать с пупочной грыжей, она никуда не денется, заболевание само не пройдет. При этом человек рискует получить очень серьезные осложнения – нарушение кровообращения в области пупка, некроз тканей, даже перитонит. В тяжелых случаях есть даже реальная угроза летального исхода. То есть патология довольно серьезная, на нее ни в коем случае нельзя закрывать глаза.

После проведения операции человек остается некоторое время в больнице, далее после выписки он должен примерно неделю соблюдать домашний режим. Далее в течение пары месяцев требуется щадящий режим без спорта, физических нагрузок, поднятия тяжести.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители