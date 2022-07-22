Самые частые заболевания в летний период

Врач-инфекционист, заведующая дневным стационаром Владивостокской детской поликлиники №5 Ольга Кладкевич рассказала, что в числе распространённых летних заболеваний — ротавирус, сальмонеллёз, вирус Коксаки и вирусный гепатит А.
В частности, в разговоре с ИА PrimaMedia она отметила, что главной особенностью ротавирусной инфекции (РВИ) является то, что она может находиться практически везде: в воде, песке, фруктах, овощах и даже в предметах личной гигиены.
«Первые признаки — высокая температура, покраснение горла, кашель, слабость, тошнота и диарея. Главную опасность для организма представляет обезвоживание... Чтобы отдых у моря не закончился раньше запланированного срока, не пренебрегайте проверенными правилами гигиены — необходимо часто мыть руки и не пить воду из открытых источников»,
— уточнила Кладкевич.