Врач-терапевт дал советы, как избежать инфаркта

Инфаркт миокарда является острой формой ишемической болезни сердца (ИБС), а это — причина смерти №1 во всем мире. Врач-терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский рассказал изданию Pravda.Ru, как избежать развития ИБС.

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Первым делом он порекомендовал не забывать про физические нагрузки, ибо они снижают риск развития ИБС и других заболеваний. В идеале нужно заниматься каждый день. При этом ежедневные передвижения от дома до работы и обратно не считаются. Стоит отметить, что курение является очередным фактором риска возникновения болезней сердца.

Следующее, что порекомендовал Ледовский – придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством овощей и фруктов. Желательно съедать как минимум 450-500 граммов овощей и фруктов в сутки. Кроме того, необходимо следить за массой тела, поскольку ее избыток повышает риск развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Также необходимо регулярно посещать врача и контролировать сопутствующие заболевания.