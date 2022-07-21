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2 часа назад

Врач-терапевт дал советы, как избежать инфаркта

Вести Подмосковьяиещё 2

Инфаркт миокарда является острой формой ишемической болезни сердца (ИБС), а это — причина смерти №1 во всем мире. Врач-терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский рассказал изданию Pravda.Ru, как избежать развития ИБС.

Врач-терапевт дал советы, как избежать инфаркта
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Первым делом он порекомендовал не забывать про физические нагрузки, ибо они снижают риск развития ИБС и других заболеваний. В идеале нужно заниматься каждый день. При этом ежедневные передвижения от дома до работы и обратно не считаются. Стоит отметить, что курение является очередным фактором риска возникновения болезней сердца.

Следующее, что порекомендовал Ледовский – придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством овощей и фруктов. Желательно съедать как минимум 450-500 граммов овощей и фруктов в сутки. Кроме того, необходимо следить за массой тела, поскольку ее избыток повышает риск развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Также необходимо регулярно посещать врача и контролировать сопутствующие заболевания.

Ранее сообщалось о связи неприятного запаха изо рта и проблем с желудком. По словам медика, зловоние изо рта часто появляется из-за недостаточно тщательного пережевывания пищи. Попадая в желудок, она не может правильно перевариться.

Болезни и лекарства,
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