Врач-терапевт дал советы, как избежать инфаркта

Инфаркт миокарда является острой формой ишемической болезни сердца (ИБС), а это — причина смерти №1 во всем мире. Врач-терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский рассказал изданию Pravda.Ru, как избежать развития ИБС.
Первым делом он порекомендовал не забывать про физические нагрузки, ибо они снижают риск развития ИБС и других заболеваний. В идеале нужно заниматься каждый день. При этом ежедневные передвижения от дома до работы и обратно не считаются. Стоит отметить, что курение является очередным фактором риска возникновения болезней сердца.
Следующее, что порекомендовал Ледовский – придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством овощей и фруктов. Желательно съедать как минимум 450-500 граммов овощей и фруктов в сутки. Кроме того, необходимо следить за массой тела, поскольку ее избыток повышает риск развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Также необходимо регулярно посещать врача и контролировать сопутствующие заболевания.
Ранее сообщалось о связи неприятного запаха изо рта и проблем с желудком. По словам медика, зловоние изо рта часто появляется из-за недостаточно тщательного пережевывания пищи. Попадая в желудок, она не может правильно перевариться.