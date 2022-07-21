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39 минут назад

Невролог перечислил распространенные признаки болезни Паркинсона

Lenta.ru

Проблемы с равновесием, ходьбой и тремор являются признаками болезни Паркинсона, сообщил врач-невролог Ариф Далви. В беседе с изданием Eat This, Not That! он перечислил характерные черты этой опасной патологии.

Невролог перечислил распространенные признаки болезни Паркинсона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тремор — один из наиболее распространенных симптомов болезни Паркинсона, заявил медик. По его словам, дрожание рук в состоянии покоя наблюдается у примерно 70 процентов пациентов с этим недугом.

Еще одним симптомом данной болезни Далви назвал трудности с сохранением равновесия при ходьбе, из-за чего люди часто падают без видимой причины. По его словам, также определяющим признаком болезни Паркинсона является замедленность движений.

Невролог отметил, что пациентов с болезнью Паркинсона отличают застывшее выражение лица и скованность мышц, причем чаще всего на одной стороне тела. Есть и менее очевидные, немоторные признаки: ухудшение памяти и обоняния, недержание мочи, замедление работы кишечника, проблемы со сном, тревожность, повышенная потливость.

Ранее диетолог Дана Эллис Ханнес перечислила опасные для сохранения ментального здоровья группы продуктов. По ее словам, употребление большого количества продуктов, богатых насыщенными жирами, на завтрак повышает риск развития слабоумия.

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