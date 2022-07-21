Невролог перечислил распространенные признаки болезни Паркинсона

Проблемы с равновесием, ходьбой и тремор являются признаками болезни Паркинсона, сообщил врач-невролог Ариф Далви. В беседе с изданием Eat This, Not That! он перечислил характерные черты этой опасной патологии.

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Тремор — один из наиболее распространенных симптомов болезни Паркинсона, заявил медик. По его словам, дрожание рук в состоянии покоя наблюдается у примерно 70 процентов пациентов с этим недугом.

Еще одним симптомом данной болезни Далви назвал трудности с сохранением равновесия при ходьбе, из-за чего люди часто падают без видимой причины. По его словам, также определяющим признаком болезни Паркинсона является замедленность движений.

Невролог отметил, что пациентов с болезнью Паркинсона отличают застывшее выражение лица и скованность мышц, причем чаще всего на одной стороне тела. Есть и менее очевидные, немоторные признаки: ухудшение памяти и обоняния, недержание мочи, замедление работы кишечника, проблемы со сном, тревожность, повышенная потливость.