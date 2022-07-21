Как любимая музыка помогает в борьбе с деменцией

В настоящее время по всему миру насчитывается около 50 миллионов людей, страдающих деменцией. Ежегодно происходит почти 10 миллионов новых случаев заболевания. Болезнь опасна тем, что на ранних стадиях большинство людей ее игнорируют, а когда недуг начинает активно прогрессировать, избавиться от него практически невозможно.

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К счастью, ученым удается находить способы, которые способствуют профилактике болезни. Подробнее об одном из них – в материале "Рамблера".

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Группа музыкальных терапевтов, неврологов и геронтопсихиатров при Северо-восточном университете Бостона установила, что прослушивание любимой музыки положительно сказывается на системе вознаграждения, усиливает активность мозга и улучшает мотивацию у пожилых людей. Подробнее ознакомиться с исследованием можно в журнале Scientific Reports.

Как отмечает организатор исследования Сайка Луи, музыка провоцирует возникновение особой связи между слуховыми и вознаграждающими системами мозга, что, в свою очередь, хорошо сказывается на когнитивных способностях. По словам Луи, когда она навещала пациентов с деменцией в домах престарелых и включала им музыку, они двигались в такт композициям и даже подпевали артистам.

Ученым удалось сделать определенные выводы после эксперимента. Они устраивали сеансы прослушивания музыки в группе пациентов, страдающих деменцией, в возрасте от 54 до 89 лет. Участникам включали треки The Beatles, Брюса Спрингстина, классическую музыку, а еще композиции Хьюберта Хо –сотрудника Северо-восточного университета. После каждого сеанса подопытные должны были оценить, насколько музыка была им знакома, а также понравилась ли она им.

По прошествии двух месяцев музыкальных сеансов исследователи пришли к любопытному заключению. Оказалось, что прослушивание музыки увеличивало активность префронтальной коры головного мозга, которая зачастую страдает больше всего, если деменция прогрессирует. Песни, которые нравились слушателям, увеличивали эту активность с большей силой, а самые значительные результаты показали треки, которые испытуемые выбирали сами.