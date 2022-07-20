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33 минуты назад

Стоит ли опасаться вспышки бубонной чумы в России

Москва24

У россиян нет причин опасаться вспышки бубонной чумы. Такое мнение выразил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с Москвой 24.

Стоит ли опасаться вспышки бубонной чумы в России
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

19 июля стало известно, что в Китае выявили случай заражения человека бубонной чумой. Заболевший – 45-летний мужчина, который вернулся из автономного округа Внутренняя Монголия. 12 июля у него проявились симптомы, он обратился к медикам, и врачи подтвердили диагноз. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что принимают все меры для исключения рисков завоза чумы в РФ.

Вознесенский отметил, что такие новости не должны становиться для населения поводом для беспокойства, но это может быть сигналом санитарным органам усилить меры защиты.

"Чума относится к природным очаговым заболеваниям. И за этим заболеванием у нас есть очень четкий государственный надзор, который в России осуществляется и Роспотребнадзором, Россельхознадзором, и ветеринарным надзором",

– рассказал врач.

Инфекционист объяснил, что источниками чумы являются грызуны.

"От этих грызунов через кровососущих, членистоногих насекомых теоретически возможно заражение человека кожной или бубонной чумой. В тех регионах России, где имеются риски, ведется очень четкий контроль за грызунами и насекомыми",

– пояснил эксперт.

По его словам, бубонная чума – достаточно изученное заболевание, от которого есть мера профилактики – вакцина.

"Бубонная форма чумы – это относительно нетяжелая форма. Гораздо тяжелее, к примеру, легочная или кишечная. Вот в этом случае прогноз может быть очень неблагоприятный, но такие случаи возникают крайне редко",

– подчеркнул он.

Болезни и лекарства,Сергей Вознесенский,РУДН,Роспотребнадзор,Россельхознадзор,
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