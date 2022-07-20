Выявлена связь между болезнью Альцгеймера и заболеваниями десен

Известно, что Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum) является распространенным видом бактерий, которые размножаются при заболеваниях пародонта. F. nucleatum поражает десны и челюстную кость и, если его не лечить, приводит к нестабильности и потере зубов. В последние годы эти бактерии связывают с различными заболеваниями – от рака толстой кишки до преждевременных родов.