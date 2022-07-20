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14 минут назад

Выявлена связь между болезнью Альцгеймера и заболеваниями десен

FBM.ru

Научные специалисты из Университета Тафтса изучили связь между бактерией F. nucleatum и болезнью Альцгеймера. Подробностями исследования делится журнал Frontiers in Aging Neuroscience.

Выявлена связь между болезнью Альцгеймера и заболеваниями десен
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Известно, что Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum) является распространенным видом бактерий, которые размножаются при заболеваниях пародонта. F. nucleatum поражает десны и челюстную кость и, если его не лечить, приводит к нестабильности и потере зубов. В последние годы эти бактерии связывают с различными заболеваниями – от рака толстой кишки до преждевременных родов.

“В этом исследовании наша лаборатория впервые обнаружила, что Fusobacterium nucleatum может вызывать системное воспаление и даже проникать в ткани нервной системы и усугублять признаки и симптомы болезни Альцгеймера”,

– рассказывает автор исследования Джейк Цзинькун Чен.

Новое исследование показывает, что F. nucleatum приводят к системному воспалению.

Кроме того, воспаление, вызванное бактериями, является симптомом многих хронических заболеваний. Диабет 2-го типа входит в их число, отмечают специалисты.

Ученые предполагают, что эффективное лечение пародонтоза способно замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера на ранней стадии.

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