Выявлена связь между болезнью Альцгеймера и заболеваниями десен

Научные специалисты из Университета Тафтса изучили связь между бактерией F. nucleatum и болезнью Альцгеймера. Подробностями исследования делится журнал Frontiers in Aging Neuroscience.
Известно, что Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum) является распространенным видом бактерий, которые размножаются при заболеваниях пародонта. F. nucleatum поражает десны и челюстную кость и, если его не лечить, приводит к нестабильности и потере зубов. В последние годы эти бактерии связывают с различными заболеваниями – от рака толстой кишки до преждевременных родов.
“В этом исследовании наша лаборатория впервые обнаружила, что Fusobacterium nucleatum может вызывать системное воспаление и даже проникать в ткани нервной системы и усугублять признаки и симптомы болезни Альцгеймера”,
– рассказывает автор исследования Джейк Цзинькун Чен.
Новое исследование показывает, что F. nucleatum приводят к системному воспалению.
Кроме того, воспаление, вызванное бактериями, является симптомом многих хронических заболеваний. Диабет 2-го типа входит в их число, отмечают специалисты.
Ученые предполагают, что эффективное лечение пародонтоза способно замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера на ранней стадии.