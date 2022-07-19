Что такое синдром раздраженного кишечника

"Его очень удобно поставить в амбулаторных картах: СРК с преобладанием запоров либо диареи, на фоне нейроциркуляторной дистании. Красивый диагноз, но говорить о том, что он имеет место быть, трудно. Когда приходит человек с болями, вздутием, метеоризмом, с проблемой нужно разбираться и исключать такие заболевания, как дивертикулез, болезнь крона, неспецифический язвенный колит, нарушение микрофлоры. Это достаточно долгий процесс, когда необходимо проводить колоноскопию, УЗИ, анализы кала и выставлять четкий диагноз. Когда этим делом заниматься не хотят, ставят СРК и назначают спазмалитические препараты и препараты неврологического профиля. Это в корне неправильный подход".



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"