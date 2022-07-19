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2 часа назад

Что такое синдром раздраженного кишечника

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Синдромом раздраженного кишечника называют расстройство системы пищеварения, которое не связано с органическим поражением органа. Как он проявляется и что думают об этом медики, рассказываем в материале "Рамблера".

Что такое синдром раздраженного кишечника
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Патология сопровождается болезненным, дискомфортным ощущением в кишечнике:

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  • повышенным газообразованием, вздутием живота;
  • чувством неполного опорожнения кишечника или ложными позывами к дефекации;
  • наличием слизи в каловых массах;
  • расстройством стула.
Также синдром раздраженного кишечника может сопровождаться неочевидными симптомами, не имеющими отношения к ЖКТ:
  • утомляемостью;
  • головными болями;
  • болями во время полового акта у женщин;
  • частым мочеиспусканием.

Заболевание может быть хроническим, а может появиться неожиданно.

Почему возникает синдром раздраженного кишечника? Проблемы с пищеварением могут возникнуть на фоне стресса, высокого уровня тревоги, нарушений сна или депрессивных состояний. Также появление синдрома раздраженного кишечника провоцирует плохое питание и отсутствие физической активности.

Однако некоторые врачи скептически относятся к данному диагнозу. По мнению врача общей практики Дениса Прокофьева, синдром раздраженного кишечника - это диагноз, который ставят, когда не могут установить причину болезненных ощущений.

"Его очень удобно поставить в амбулаторных картах: СРК с преобладанием запоров либо диареи, на фоне нейроциркуляторной дистании. Красивый диагноз, но говорить о том, что он имеет место быть, трудно. Когда приходит человек с болями, вздутием, метеоризмом, с проблемой нужно разбираться и исключать такие заболевания, как дивертикулез, болезнь крона, неспецифический язвенный колит, нарушение микрофлоры. Это достаточно долгий процесс, когда необходимо проводить колоноскопию, УЗИ, анализы кала и выставлять четкий диагноз. Когда этим делом заниматься не хотят, ставят СРК и назначают спазмалитические препараты и препараты неврологического профиля. Это в корне неправильный подход".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Для постановки диагноза обратитесь за консультацией к специалисту - терапевту и гастроэнтерологу.

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