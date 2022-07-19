Что такое синдром раздраженного кишечника

Синдромом раздраженного кишечника называют расстройство системы пищеварения, которое не связано с органическим поражением органа. Как он проявляется и что думают об этом медики, рассказываем в материале "Рамблера".
Патология сопровождается болезненным, дискомфортным ощущением в кишечнике:
Заболевание может быть хроническим, а может появиться неожиданно.
Почему возникает синдром раздраженного кишечника? Проблемы с пищеварением могут возникнуть на фоне стресса, высокого уровня тревоги, нарушений сна или депрессивных состояний. Также появление синдрома раздраженного кишечника провоцирует плохое питание и отсутствие физической активности.
Однако некоторые врачи скептически относятся к данному диагнозу. По мнению врача общей практики Дениса Прокофьева, синдром раздраженного кишечника - это диагноз, который ставят, когда не могут установить причину болезненных ощущений.
Для постановки диагноза обратитесь за консультацией к специалисту - терапевту и гастроэнтерологу.