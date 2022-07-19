Почему дергается глаз

Подергивание глаза - это распространенное заболевание, которое затрагивает мышцы век и вызывает частое моргание. Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией. В легкой форме такой процесс является незаметным, однако в более тяжелых случаях подергивание приводит к силовому смыканию век, которое длится секунды, минуты или даже часы. Симптомы могут стать более заметными с течением времени.



Кузнецова Светлана Евгеньевна Врач-невролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук