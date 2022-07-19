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1 час назад

Почему дергается глаз

Мира Маркина
Кузнецова Светлана Евгеньевнаэксперт

По каким причинам внезапно начинает дергаться глаз и как это предотвратить? Спросили врача-невролога высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентра» Светлану Кузнецову.

Почему дергается глаз
Фото: pxhere.compxhere.com
Подергивание глаза - это распространенное заболевание, которое затрагивает мышцы век и вызывает частое моргание. Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией. В легкой форме такой процесс является незаметным, однако в более тяжелых случаях подергивание приводит к силовому смыканию век, которое длится секунды, минуты или даже часы. Симптомы могут стать более заметными с течением времени.
Кузнецова Светлана Евгеньевна
Кузнецова Светлана ЕвгеньевнаВрач-невролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
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По словам медика, точная причина подергивания глаз неизвестна, однако проблема может быть вызвана или усугублена целым рядом факторов, включая:
  • стресс;
  • перенесённые инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ, конъюнктивит, блефарит);
  • действие некоторых лекарственных препаратов (фармакологические препараты, использующиеся при лечении депрессии, антигистаминные);
  • сухость, усталость или раздражение глаз;
  • аллергические реакции;
  • недостаток микроэлементов в организме, особенно магния и витаминов группы В.
Легкие случаи миокимии проходят сами по себе. Человек может предпринять следующие шаги, чтобы ускорить этот процесс:
  1. больше спать;
  2. сократить потребление кофеина и алкоголя;
  3. использовать глазные капли для облегчения сухости глаз.
Если же болезнь продолжается в течение нескольких недель или затрудняет зрение, офтальмолог может порекомендовать план лечения инъекциями ботулотоксина. Это вещество расслабляет мышцы, расположенные под веком, и предотвращает дальнейшие спазмы. В самых тяжелых случаях может потребоваться операция.

Игнорировать проблему точно не стоит, поэтому в случае возникновения первых симптомов необходимо обратиться за помощью к специалисту.
Кузнецова Светлана Евгеньевна
Кузнецова Светлана ЕвгеньевнаВрач-невролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Болезни и лекарства,Светлана Кузнецова,
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