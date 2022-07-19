Почему дергается глаз

По словам медика, точная причина подергивания глаз неизвестна, однако проблема может быть вызвана или усугублена целым рядом факторов, включая:
- стресс;
- перенесённые инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ, конъюнктивит, блефарит);
- действие некоторых лекарственных препаратов (фармакологические препараты, использующиеся при лечении депрессии, антигистаминные);
- сухость, усталость или раздражение глаз;
- аллергические реакции;
- недостаток микроэлементов в организме, особенно магния и витаминов группы В.