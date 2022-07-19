Сколько воды надо пить при экстремальной жаре

Британия страдает от жары, поэтому издание Daily Mail опросило экспертов, чтобы выяснить: сколько воды надо пить в таких экстремальных температурных условиях.

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Эксперты говорят, что люди должны выпивать не менее двух литров воды каждый день, хотя это приблизительная оценка, которая на самом деле зависит от возраста, пола и веса человека. Новое исследование австрийской компании Waterdrop, которое показало, что 66: населения ежедневно не пьют достаточно воды, привело к созданию приложения My Hydration.

Оно оценивает, сколько воды человек должен потреблять каждый день. Например, предполагается, что мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет со средним весом должны пить по 2600 мл. Объём уменьшается с возрастом, но увеличивается с весом, при этом следует пить больше воды, если человек тренируется или жарко. По данным приложения, человек в возрасте 50 лет должен пить около 2220 мл воды.

Один из экспертов посоветовал в жаркую погоду пить на 20% больше, чем обычно, заменяя чай, кофе, алкогольные и сладкие напитки водой.