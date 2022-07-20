Названы продукты, увеличивающих риск рака молочной железы

Продукты с большим количеством углеводов на 20 процентов увеличивают риск рака молочной железы. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

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— Ученые обнаружили, что продукты, содержащие очищенные зерна, такие как белый рис, хлеб и мука, повышают вероятность развития рака наряду с другими распространенными углеводами. Такими как картофель,

— отметил медик.

К продуктам, повышающим риск онкологии, также относятся десерты, крекеры, выпечка и хлопья, добавил он.

Кроме того, опасность представляют фруктовые соки, содержащие сахар напитки и нездоровая растительная диета. Воробьев подчеркнул, что увеличение потребления здоровой растительной пищи и сокращение в рационе опасных продуктов оказывает помощь в предотвращении всех типов рака молочной железы.