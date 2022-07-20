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22 минуты назад

Названы продукты, увеличивающих риск рака молочной железы

Вечерняя Москва

Продукты с большим количеством углеводов на 20 процентов увеличивают риск рака молочной железы. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

Названы продукты, увеличивающих риск рака молочной железы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Ученые обнаружили, что продукты, содержащие очищенные зерна, такие как белый рис, хлеб и мука, повышают вероятность развития рака наряду с другими распространенными углеводами. Такими как картофель,

— отметил медик.

К продуктам, повышающим риск онкологии, также относятся десерты, крекеры, выпечка и хлопья, добавил он.

Кроме того, опасность представляют фруктовые соки, содержащие сахар напитки и нездоровая растительная диета. Воробьев подчеркнул, что увеличение потребления здоровой растительной пищи и сокращение в рационе опасных продуктов оказывает помощь в предотвращении всех типов рака молочной железы.

При этом врач не рекомендует совсем отказываться от углеводов, так как они дают организму энергию и являются источником глюкозы, необходимой для эффективной работы, пишет «МедикФорум».

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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