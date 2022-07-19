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53 минуты назад

Врач Митчелл предупредил о возможном раке легких при продолжительном кашле

Слово и Дело

Рак легких считается одной из наиболее распространенных причин смерти при злокачественных опухолях. Какие симптомы свойственны для такого недуга, рассказал врач Томи Митчелл.

Врач предупредил о возможном раке легких при продолжительном кашле
Фото: unsplash.comunsplash.com

Постоянный кашель — один из главных симптомов рака легких. Если он длится дольше двух недель, следует обратиться к врачу. Одышка или затрудненное дыхание также относятся к признакам рака легких, рассказал Томи Митчелл. Из-за опухоли в органе может накапливаться жидкость. Из-за нее человек не может дышать полной грудью.

Дискомфорт или боль в груди могут свидетельствовать о развитии рака легких, отметил Томи Митчелл. Также следует обратить внимание на сам голос. Если он осип, вероятно, у человека есть проблемы со здоровьем, в связи с чем следует незамедлительно обратиться за помощью.

Болезни и лекарства,
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