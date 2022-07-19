Врач предупредил о возможном раке легких при продолжительном кашле

Рак легких считается одной из наиболее распространенных причин смерти при злокачественных опухолях. Какие симптомы свойственны для такого недуга, рассказал врач Томи Митчелл.

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Постоянный кашель — один из главных симптомов рака легких. Если он длится дольше двух недель, следует обратиться к врачу. Одышка или затрудненное дыхание также относятся к признакам рака легких, рассказал Томи Митчелл. Из-за опухоли в органе может накапливаться жидкость. Из-за нее человек не может дышать полной грудью.