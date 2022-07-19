Эксперт рассказала об опасных осложнениях при перхоти

Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала Москве 24, что перхоть может являться проявлением воспалительного заболевания кожи – себорейного дерматита. По ее словам, если никак его не лечить, то есть вероятность, что течение болезни перейдет в осложненную фазу.

Фото: Сетевое издание m24. Сетевое издание m24.

Белые хлопья, которые так некрасиво осыпаются с головы на одежду, – это чешуйки омертвевшей кожи. Они отпадают, даже когда человек абсолютно здоров. Потому что кожа обновляется каждые три-четыре недели. Это естественный физиологический процесс, но при нормальном состоянии он происходит незаметно.

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Грибки почти всегда присутствуют на коже человека, но бурную деятельность развивают, когда начинается повышенная выработка кожного сала. Это в свою очередь часто происходит при резком увеличении в организме мужских половых гормонов.

"Именно поэтому перхоть чаще возникает у мужчин, а также у подростков в период полового созревания: когда уровень андрогена обычно резко повышается",

– отметила дерматолог.

Спровоцировать нарушение микрофлоры кожи может также неправильный уход. Например, слишком агрессивное очищение или окрашивание волос. Если сальные железы будут долгое время работать в повышенном режиме, а грибы активно расти и развиваться, дело может дойти до себорейного дерматита.

Для лечения перхоти используют шампуни и тоники с компонентами, которые уменьшают продукцию кожного сала, замедляют созревание клеток эпидермиса и подавляют патогенную микрофлору. В них обычно добавляют пиритион цинка, березовый деготь, салициловую кислоту, ихтиол, серу, а также эфирные масла чайного дерева, розмарина, лаванды и эвкалипта.

"Бывает так, что справиться с проблемой могут только противогрибковые шампуни. Но, прежде чем ими пользоваться, лучше посоветоваться с врачом. Дерматолог или трихолог осмотрят кожу головы, проведут трихоскопию (высокоточную диагностику) и смогут правильно подобрать дополнительное лечение",

– отметила врач.