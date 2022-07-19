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2 часа назад

Названы самые распространенные болезни на курортах

Мир24иещё 1

Антирейтинг инфекций, угрожающих отдыхающим, возгласили ротавирус, гепатит А и золотистый стафилококк. Защититься от них поможет, в первую очередь, соблюдение правил гигиены.

Названы самые распространенные болезни на курортах
Фото: Мир24Мир24

«Ротавирус и гепатит А мы получаем так называемым фекально-оральным путем. То есть через грязные руки или потребление зараженных пищевых продуктов или воды. Когда мы близко контактируем и общаемся с человеком с проявлениями заболевания, либо пьем воду или потребляем пишу, которая была обсеменена инфекцией. Первоначальные симптомы тоже схожи – это диарея, тошнота и рвота, опасные обезвоживанием, а также повышение температуры»,

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– рассказала в эфире телеканала «МИР 24» начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Управления делами президента России Екатерина Трифонова.

Говоря о гепатите А, эксперт назвала и такие симптомы, как гриппоподобный синдром, когда вместе с повышением температуры тела, возникают респираторные признаки – боли в горле, заложенность носа и так далее. А затем возникает так называемая «желтуха». Впрочем, от этой инфекции существует эффективная вакцинация.

Еще один возбудитель – золотистый стафилококк. Он относится к числу условно патогенных. В той или иной степени он присутствует на коже, слизистых, в кишечнике всех людей. Но при попадании в организм людей со сниженным иммунитетом инфекция может вызывать различные заболевания, поражая дыхательные пути, кожу, вызывая кишечные заболевания.

Находясь на отдыхе, нельзя забывать и о риске заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, и о способах защиты от них.

«В первую очередь, надо понимать, что отпуск ни в коем случае не снимает с нас ответственность за собственное здоровье. Нужно соблюдать правила гигиены, употреблять в пищу только промытые и термически обработанные овощи и фрукты, пить кипяченую воду, не пить ее из источников и не заглатывать ее из бассейнов. Продукты покупать в проверенных местах. Важно взять с собой аптечку, в которой будут жаропонижающие препараты и сорбенты. При появлении признаков нездоровья нужно обращаться к специалистам»,

– подвела итог Екатерина Трифонова.

Болезни и лекарства,Управделами Президента,
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