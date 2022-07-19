Названы самые распространенные болезни на курортах

«В первую очередь, надо понимать, что отпуск ни в коем случае не снимает с нас ответственность за собственное здоровье. Нужно соблюдать правила гигиены, употреблять в пищу только промытые и термически обработанные овощи и фрукты, пить кипяченую воду, не пить ее из источников и не заглатывать ее из бассейнов. Продукты покупать в проверенных местах. Важно взять с собой аптечку, в которой будут жаропонижающие препараты и сорбенты. При появлении признаков нездоровья нужно обращаться к специалистам»,