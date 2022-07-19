Онкологи перечислили 5 признаков рака ЖКТ

Врачи из Новосибирского медицинского исследовательского центра имени Мешалкина назвали пять признаков, при наличии которых необходимо провести раннюю диагностику рака желудочно-кишечного тракта.

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По словам онкологов, первый из признаков — частые боли в животе. Также следует насторожиться при наличии изжоги и немотивированной слабости на протяжении долгого времени.

Кроме того, отсутствие аппетита и бледность могут указывать на развитие онкологии.

Специалисты подчеркнули, что своевременная диагностика болезни увеличивает вероятность благоприятного исхода лечения, сообщается на портале «Газета.Ru».