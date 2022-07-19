Рак молочной железы будут лечить по новым стандартам

Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи взрослым при разных типах рака молочной железы (РМЖ). Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 19 июля. Пациенток во время первичного приема будет консультировать врач-генетик, а на этапе обследования женщинам проведут молекулярно-генетические исследования. Что еще изменится в лечении РМЖ и как вовремя выявить опасное заболевание — в материале «Парламентской газеты».
В обновленных стандартах Минздрава учли клинические рекомендации по раку молочной железы, выпущенные в 2021 году. В новом порядке ведомства регламентировали диагностику, лечение и диспансерное наблюдение пациенток в амбулаторных условиях, а также в дневном и круглосуточном стационарах. Помимо этого, в документе, отменившем устаревшие стандарты по различным формам РМЖ, изменили классификацию злокачественных новообразований, а также обновили перечень препаратов для противоопухолевого лечения.
Так, в соответствии с новыми правилами заболевание теперь будут классифицировать по типу и молекулярно-биологическому подтипу опухоли. В раздел «диагностика» каждого стандарта включили первичный прием врача-генетика. Кроме этого специалиста, на этапе диагностики пациентки могут получить консультацию онколога, акушера-гинеколога, кардиолога, невролога и эндокринолога.
В стандартах также прописали лабораторные и инструментальные методы исследования. Среди них — биопсия материала, цитологические исследования, молекулярно-генетические исследования, коагулограмма, общий анализ крови, анализ крови на уровень общего эстрадиола, УЗИ молочных желез и лимфатических узлов, органов брюшной полости и малого таза, а также маммография, рентген легких и КТ грудной полости.
В перечень хирургических методов лечения включили радикальную резекцию молочной железы с региональной лимфаденэктомией, иссечение новообразований мягких тканей, радикальную мастэктомию по Маддену, отсроченную реконструкцию молочной железы с использованием эндопротеза. При наличии показаний пациенткам проведут дистанционную и внутритканевую лучевую терапию.
Стандарты лечения рака молочной железы привели в соответствие с клиническими рекомендациями, которые периодически обновляют, отметил заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. По его словам, включение в новый порядок консультации генетика, изменение лечения в зависимости от генетического строения опухоли — все это происходит в соответствии с мировыми стандартами и тенденциями в лечении РМЖ.
Рак молочной железы — один из наиболее распространенных видов злокачественных опухолей у женщин. По данным ВОЗ, в течение жизни им рискует заболеть примерно каждая двенадцатая женщина. В России РМЖ составляет более 20 процентов от всех злокачественных новообразований. В 2021 году в нашей стране зарегистрировали более 69 тысяч случаев рака молочной железы. При этом у 27 процентов пациенток заболевание выявили на третьей и четвертой стадиях. Между тем, предупреждают врачи, именно ранняя диагностика во многом определяет исход заболевания.
«Рак молочной железы относится к опухолям наружной локализации, — отметил Круглый. — Это заболевание легко выявить на ранней стадии, когда опухоль еще маленькая и ее невозможно прощупать. Но для этого каждая женщина должна регулярно делать маммографию и УЗИ молочных желез — с той частотой, с которой это рекомендовано».
В профилактических целях УЗИ молочных желез рекомендуют делать женщинам от 20 до 40 лет не реже одного раза в два года. Оптимальное время для исследования — первая половина менструального цикла. В период менопаузы УЗИ проводят в любой день.
Маммографию делают женщинам после 40 лет раз в год. После 50 лет выполнять такую процедуру рекомендуют дважды в год. Маммографию проводят с 5-го по 12-й день менструального цикла, считая от первого дня менструации. Если менструаций нет, исследование можно пройти в любой день.
Женщинам, чьи близкие родственницы болели или болеют РМЖ, стоит сделать генетический анализ на мутации, вызывающие этот вид рака, посоветовал Круглый. При неблагоприятной семейной истории таким пациенткам нужно особенно тщательно следить за собой и проходить обследования так часто, как это рекомендовал врач, заключил эксперт.