Рак молочной железы будут лечить по новым стандартам

Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи взрослым при разных типах рака молочной железы (РМЖ). Соответствующий приказ ведомства вступает в силу 19 июля. Пациенток во время первичного приема будет консультировать врач-генетик, а на этапе обследования женщинам проведут молекулярно-генетические исследования. Что еще изменится в лечении РМЖ и как вовремя выявить опасное заболевание — в материале «Парламентской газеты».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В основе всего — клинические рекомендации

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В обновленных стандартах Минздрава учли клинические рекомендации по раку молочной железы, выпущенные в 2021 году. В новом порядке ведомства регламентировали диагностику, лечение и диспансерное наблюдение пациенток в амбулаторных условиях, а также в дневном и круглосуточном стационарах. Помимо этого, в документе, отменившем устаревшие стандарты по различным формам РМЖ, изменили классификацию злокачественных новообразований, а также обновили перечень препаратов для противоопухолевого лечения.

Так, в соответствии с новыми правилами заболевание теперь будут классифицировать по типу и молекулярно-биологическому подтипу опухоли. В раздел «диагностика» каждого стандарта включили первичный прием врача-генетика. Кроме этого специалиста, на этапе диагностики пациентки могут получить консультацию онколога, акушера-гинеколога, кардиолога, невролога и эндокринолога.

В стандартах также прописали лабораторные и инструментальные методы исследования. Среди них — биопсия материала, цитологические исследования, молекулярно-генетические исследования, коагулограмма, общий анализ крови, анализ крови на уровень общего эстрадиола, УЗИ молочных желез и лимфатических узлов, органов брюшной полости и малого таза, а также маммография, рентген легких и КТ грудной полости.

В перечень хирургических методов лечения включили радикальную резекцию молочной железы с региональной лимфаденэктомией, иссечение новообразований мягких тканей, радикальную мастэктомию по Маддену, отсроченную реконструкцию молочной железы с использованием эндопротеза. При наличии показаний пациенткам проведут дистанционную и внутритканевую лучевую терапию.

Стандарты лечения рака молочной железы привели в соответствие с клиническими рекомендациями, которые периодически обновляют, отметил заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. По его словам, включение в новый порядок консультации генетика, изменение лечения в зависимости от генетического строения опухоли — все это происходит в соответствии с мировыми стандартами и тенденциями в лечении РМЖ.

Предупрежден — значит вооружен

Рак молочной железы — один из наиболее распространенных видов злокачественных опухолей у женщин. По данным ВОЗ, в течение жизни им рискует заболеть примерно каждая двенадцатая женщина. В России РМЖ составляет более 20 процентов от всех злокачественных новообразований. В 2021 году в нашей стране зарегистрировали более 69 тысяч случаев рака молочной железы. При этом у 27 процентов пациенток заболевание выявили на третьей и четвертой стадиях. Между тем, предупреждают врачи, именно ранняя диагностика во многом определяет исход заболевания.

«Рак молочной железы относится к опухолям наружной локализации, — отметил Круглый. — Это заболевание легко выявить на ранней стадии, когда опухоль еще маленькая и ее невозможно прощупать. Но для этого каждая женщина должна регулярно делать маммографию и УЗИ молочных желез — с той частотой, с которой это рекомендовано».

В профилактических целях УЗИ молочных желез рекомендуют делать женщинам от 20 до 40 лет не реже одного раза в два года. Оптимальное время для исследования — первая половина менструального цикла. В период менопаузы УЗИ проводят в любой день.

Маммографию делают женщинам после 40 лет раз в год. После 50 лет выполнять такую процедуру рекомендуют дважды в год. Маммографию проводят с 5-го по 12-й день менструального цикла, считая от первого дня менструации. Если менструаций нет, исследование можно пройти в любой день.