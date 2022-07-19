Эксперты рассказали о главных симптомах депрессии

Специалисты назвали главные физические и эмоциональные симптомы депрессии. Депрессия — эмоциональное расстройство возникающее в результате негативных ситуаций, таких как волнения в семье, неудачи на работе и в учебе, финансовые затруднения. Депрессия вызывает серьезные негативные изменения как в эмоциональном, так и в физическом плане.

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Главными симптомами депрессии являются постоянная усталость и озабоченность, безнадежность и несчастье, а также желание побыть в одиночестве.

Люди с депрессией, как правило, склонны к вредным привычкам и отказываются ухаживать за собой, сообщают эксперты.