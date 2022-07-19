Врач рассказала о болезнях, к которым приводит неправильный прикус

«При правильном прикусе идет правильное распределение нагрузки на каждый зуб, при перегрузке зуба страдают ткани пародонта. Бывают части генетически обусловленных заболеваний с пародонтом, но редко. В основном проблемы с пародонтозом и пародонтитом как раз связаны с прикусом и полости рта»,