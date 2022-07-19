Врач рассказала о болезнях, к которым приводит неправильный прикус

Стоматолог Ирина Рублева рассказала «Пятому каналу», что правильный прикус влияет не только на эстетику лица, но сказывается на здоровье человека в целом.
По словам врача, при нарушении прикуса могут появиться проблемы в поясничном отделе, мигрени и хронические головные боли.
Также у пациентов с неправильным прикусом развивается воспаление пародонта – патологические процессы, происходящие в окружающих зуб тканях. Последствия могут быть неприятными – вплоть до потери всех зубов.
«При правильном прикусе идет правильное распределение нагрузки на каждый зуб, при перегрузке зуба страдают ткани пародонта. Бывают части генетически обусловленных заболеваний с пародонтом, но редко. В основном проблемы с пародонтозом и пародонтитом как раз связаны с прикусом и полости рта»,
– заявила Рублева.