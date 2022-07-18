Нарколог рассказал о симптомах алкогольной зависимости

Главный врач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов назвал симптомы алкогольной зависимости. Слова эксперта приводит Минздрав Самарской области.

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Алкогольная зависимость является самой распространённой разновидностью расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, отмечает Михайлов.

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Психическое пристрастие к алкоголю - растущая потребность в алкоголе. Физическая зависимость от алкоголя - наличие похмельного состояния. Абстинентное состояние - ухудшение состояния здоровья при отказе от употребления алкоголя. Сужение круга интересов. Игнорирование негативных последствий и социальных ограничений. Повышение толерантности организма к алкоголю - повышение дозы потребляемого ежедневно алкогольных напитков. Неспособность контролировать употребление алкоголя и свое поведение. Сильное желание употреблять алкоголь. Симптомы алкоголизма:

"Вредное воздействие алкоголя сказывается на всех системах человеческого организма (нервной, сердечно-сосудистой, кровеносной, пищеварительной), - отмечает Сергей Михайлов. - В настоящее время доказана пагубная роль алкоголизма в развитии острых и хронических заболеваний".

Болезни сердечно-сосудистой системы. Под влиянием алкоголя поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям и смерти. Злоупотребление алкоголем способствует развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, часто является непосредственной причиной инфарктов.

Желудочно-кишечная патология. Больные хроническим алкоголизмом часто жалуются на нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, так как слизистая желудка первой воспринимает ядовитое воздействие алкоголя. При обследовании у них выявляют гастрит, язвенные болезни желудка и 12-перстной кишки. Развиваются тяжелые токсические панкреатиты, переходящие в панкреонекроз.

Печень занимает особое положение среди органов пищеварительной системы. Это главная "химическая лаборатория" организма, которая выполняет антитоксическую функцию, участвует почти во всех видах обмена веществ: белковом, жировом, углеводном, водном. Под действием алкоголя функции печени нарушаются, что может привести к циррозу (перерождению) печени.

Заболевания центральной и периферической нервной системы: возникают грозные осложнения, приводящие к значительному ухудшению качества жизни. Нарушается память, снижается внимание, возникают психотические нарушения с бредом и галлюцинациями, нарушается координация движений.

Снижается иммунитет, а значит, повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, туберкулезу.