Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
3 часа назад

Нарколог рассказал о симптомах алкогольной зависимости и вредном воздействии алкоголя на все системы

СОВА

Главный врач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов назвал симптомы алкогольной зависимости. Слова эксперта приводит Минздрав Самарской области.

Нарколог рассказал о симптомах алкогольной зависимости
Фото: СОВАСОВА

Алкогольная зависимость является самой распространённой разновидностью расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, отмечает Михайлов.

Видео дня
Симптомы алкоголизма:
  1. Психическое пристрастие к алкоголю - растущая потребность в алкоголе.
  2. Физическая зависимость от алкоголя - наличие похмельного состояния.
  3. Абстинентное состояние - ухудшение состояния здоровья при отказе от употребления алкоголя.
  4. Сужение круга интересов.
  5. Игнорирование негативных последствий и социальных ограничений.
  6. Повышение толерантности организма к алкоголю - повышение дозы потребляемого ежедневно алкогольных напитков.
  7. Неспособность контролировать употребление алкоголя и свое поведение.
  8. Сильное желание употреблять алкоголь.

"Вредное воздействие алкоголя сказывается на всех системах человеческого организма (нервной, сердечно-сосудистой, кровеносной, пищеварительной), - отмечает Сергей Михайлов. - В настоящее время доказана пагубная роль алкоголизма в развитии острых и хронических заболеваний".

Болезни сердечно-сосудистой системы. Под влиянием алкоголя поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям и смерти. Злоупотребление алкоголем способствует развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, часто является непосредственной причиной инфарктов.

Желудочно-кишечная патология. Больные хроническим алкоголизмом часто жалуются на нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, так как слизистая желудка первой воспринимает ядовитое воздействие алкоголя. При обследовании у них выявляют гастрит, язвенные болезни желудка и 12-перстной кишки. Развиваются тяжелые токсические панкреатиты, переходящие в панкреонекроз.

Печень занимает особое положение среди органов пищеварительной системы. Это главная "химическая лаборатория" организма, которая выполняет антитоксическую функцию, участвует почти во всех видах обмена веществ: белковом, жировом, углеводном, водном. Под действием алкоголя функции печени нарушаются, что может привести к циррозу (перерождению) печени.

Заболевания центральной и периферической нервной системы: возникают грозные осложнения, приводящие к значительному ухудшению качества жизни. Нарушается память, снижается внимание, возникают психотические нарушения с бредом и галлюцинациями, нарушается координация движений.

Снижается иммунитет, а значит, повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, туберкулезу.

Сегодня благодаря профессионализму и опыту врачей и современным методикам можно добиться излечения от алкогольной зависимости. Если у вас или ваших близких возникла проблема и нужна помощь, необходимо как можно скорее обратиться к специалистам.

Болезни и лекарства,Сергей Михайлов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители