Какие вирусы можно подхватить в общественных бассейнах

В бассейне можно заразиться вирусами ветрянки, герпеса, гепатита А. Но чаще всего через воду можно подхватить кишечную инфекцию. Об этом россиян предупредил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По его словам, которые приводит News.ru, также через поручни и через оборудование может передаваться вирус папилломы человека. В этом случае на теле появляются бородавки.
Однако самыми опасными инфекциями являются энтеропатогенная кишечная палочка, дизентерия и иерсиния. Последняя чаще всего встречается в открытых бассейнах, попадая туда через грызунов, собак, кошек и птиц.
Ранее Болибок уточнил, что если соблюдаются все правила обработки помещения и воды в бассейне, а также если перед заходом в воду человек принимает душ, то шансов заразиться чем-либо становится меньше.
«В хлорированной воде никакие вирусы и бактерии, в теории, не выживают, но достаточно часто в бассейнах и в аквапарках происходят заражения всякими инфекциями по той причине, что не соблюдаются определенные правила ухода за бассейном»,
— рассказал он.
Ранее «Невские новости» представили список доступных для плавания водоемов в Санкт-Петербурге и области. Так, в Петербурге безопасными считаются Ольгинский пруд и Верхнее Суздальского озеро. В Ленинградской области можно купаться в 18 водоемах, которые расположены в 10 районах региона.