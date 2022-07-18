Какие вирусы можно подхватить в общественных бассейнах

В бассейне можно заразиться вирусами ветрянки, герпеса, гепатита А. Но чаще всего через воду можно подхватить кишечную инфекцию. Об этом россиян предупредил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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По его словам, которые приводит News.ru, также через поручни и через оборудование может передаваться вирус папилломы человека. В этом случае на теле появляются бородавки.

Однако самыми опасными инфекциями являются энтеропатогенная кишечная палочка, дизентерия и иерсиния. Последняя чаще всего встречается в открытых бассейнах, попадая туда через грызунов, собак, кошек и птиц.

Ранее Болибок уточнил, что если соблюдаются все правила обработки помещения и воды в бассейне, а также если перед заходом в воду человек принимает душ, то шансов заразиться чем-либо становится меньше.

«В хлорированной воде никакие вирусы и бактерии, в теории, не выживают, но достаточно часто в бассейнах и в аквапарках происходят заражения всякими инфекциями по той причине, что не соблюдаются определенные правила ухода за бассейном»,

— рассказал он.