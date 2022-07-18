Врач назвал опасные при гастрите блюда

При гастрите (воспаление слизистой оболочки желудка) следует исключить из рациона жареные, соленые и острые блюда. Об этом россиянам напомнил врач Алексей Гапонов.

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По словам медика, отказаться стоит не только от определенной пищи, но и от вредных привычек — спиртные напитки и курение могут спровоцировать образование язвы.

«Воспаление означает запуск защитных механизмов, которые в норме борются с инфекцией. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно»,

— пояснил Гапонов, чьи слова приводит News.ru.

Он напомнил, что это заболевание бывает острым и хроническим. Острый гастрит поддается быстрому лечению, тогда как хронический может привести к серьезным осложнениям — возникновению эрозий, кровотечений, полипов, рака и редко встречающихся злокачественных новообразований.