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55 минут назад

Врач назвал опасные при гастрите блюда

Парламентская газета

При гастрите (воспаление слизистой оболочки желудка) следует исключить из рациона жареные, соленые и острые блюда. Об этом россиянам напомнил врач Алексей Гапонов.

Врач назвал опасные при гастрите блюда
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам медика, отказаться стоит не только от определенной пищи, но и от вредных привычек — спиртные напитки и курение могут спровоцировать образование язвы.

«Воспаление означает запуск защитных механизмов, которые в норме борются с инфекцией. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно»,

— пояснил Гапонов, чьи слова приводит News.ru.

Он напомнил, что это заболевание бывает острым и хроническим. Острый гастрит поддается быстрому лечению, тогда как хронический может привести к серьезным осложнениям — возникновению эрозий, кровотечений, полипов, рака и редко встречающихся злокачественных новообразований.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов рассказал о том, что при гастрите и язве не рекомендуется пить кисломолочные продукты.

Болезни и лекарства,
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