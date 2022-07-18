Гладить животных на улицах опасно: так ли это

Многим из нас порой хочется погладить уличного кота или пса. Однако может ли быть опасна такая любовь к животным? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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У животных есть свои бактерии и вирусы, которые они могут передавать друг другу. При этом для человека эти бактерии безвредны. Но также существуют зоонозные болезни, которые передаются от животных к людям и которыми можно заразиться даже после быстрого прикосновения к четвероногому.

Зоонозы бывают вирусные, бактериальные и грибковые. Кроме того, таким образом можно получить паразитов. К слову, внешне заразное животное почти не отличается от здорового, так что на глаз определить его не удастся.

В некоторых случаях заболевание можно предотвратить, если после контакта с животным тщательно вымыть руки и обработать их антисептикам. Но есть и другие пути передачи.

Например, по воздуху переносятся орнитозы, которые попадают в дыхательные пути с пометом, частичками пуха и слюны с птичьего клюва. Вот почему, если вам очень хочется покормить птиц, лучше делать это с большого расстояния.

Через укусы или царапины можно заработать болезнь кошачьих царапин или и вовсе подхватить бешенство.

И наконец, навредить здоровью можно, съев непроверенную рыбу, которую вы сами выловили. Вместе с рыбой в желудок может попасть горстка червей.

Специалисты рекомендуют не только мыть руки после каждой встречи с уличным животным, но также регулярно относить своих питомцев к ветеринару. Даже если ваша кошка не покидает квартиру, она может подхватить что-то с уличной обуви или с пера голубя, залетевшего в окно.