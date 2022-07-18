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2 часа назад

Типично "мужские" симптомы, которые могут сигнализировать о страшных болезнях

Мира Маркина

Многие мужчины пренебрегают своим здоровьем, ссылаясь на нехватку времени и несерьезность тех или иных симптомов. Но, к несчастью, халатное отношение к некоторым "звоночкам" подчас может даже стоить жизни.

Какие "мужские" симптомы говорят о страшных болезнях
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о "мужских" симптомах серьезных болезней, которые нельзя игнорировать – в материале "Рамблера".

Обвисшая грудь

Чаще всего "женская грудь" возникает у мужчин по двум причинам. Во-первых, из-за чрезмерного употребления алкоголя –из-за спиртного нарушается выработка тестостерона, что заставляет грудь расти по женскому типу. Во-вторых, грудь может обвиснуть вследствие сидячего образа жизни, в котором нет места спорту и здоровому питанию.

Если эти причины не про вас, но грудь все равно начала висеть, это может говорить о заболеваниях печени или почек. Не затягивайте с походом к врачу.

Выпадение волос

Облысение свойственно многим мужчинам: его могут спровоцировать генетика, наследственность и возраст. Но если вам еще нет и 35, а волосы активно выпадают, это повод насторожиться. По словам британского трихолога Тувы Амутан, облысение в молодом возрасте могут спровоцировать грибковая инфекция и стресс. В таком случае лечение нужно начинать как можно раньше, иначе вернуть волосы не получится. Кроме того, облысение могут спровоцировать гормональные нарушения, болезни щитовидной железы и травмы кожи головы.

"Пивной" живот

Если у мужчины есть проблемы с лишним весом, "пивной" живот едва ли будет беспокоить медиков. Хотя и в случае с ожирением крайне важно вовремя обратиться к врачу и начать лечение, потому что избыточный вес чреват массой недугов.

Но случается и так, что выпирающий живот возникает у человека, даже если остальные части тела стройные. Такой симптом может указывать на высокий риск проблем с сердцем.

Болезни и лекарства,
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