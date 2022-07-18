Четыре признака, что у вас рак легких

Рак лёгких считается главной причиной смерти, связанной с онкологическими заболеваниями. Правда, в последнее время всё больше людей бросают курить, поэтому количество новых случаев этого вида рака снижается. Однако всё равно важно знать, какие симптомы указывают на рак лёгких.
Врач Томи Митчелл отмечает, что есть несколько ярких симптомов, которые говорят о наличии у человека рака лёгких. При этом несмотря на то что это заболевание часто развивается у курильщиков, даже некурящие люди могут быть подвержены ему. Согласно статистике, каждый пятый человек, у которого диагностируют эту болезнь, никогда не курил.
Постоянный кашель. Если вы замечаете у себя кашель, который не проходит и со временем становится только сильнее, то это яркий признак рака лёгких. При кашле, который не исчезает больше двух недель, нужно обратиться к врачу.
Одышка либо затруднённое дыхание. Связано это с тем, что раковые опухоли могут становиться очень большими и мешать прохождению потока воздуха в лёгкие. Также из-за рака вокруг лёгких может накапливаться жидкость, а это тоже затрудняет дыхание. Если вы регулярно замечаете у себя одышку, лучше обратитесь к специалисту.
Дискомфорт или боль в груди. Боль в области груди может быть также связана с нарушением работы сердца, но не всегда. В любом случае это довольно серьёзный симптом, который игнорировать нельзя.
Хронический бронхит либо осиплость. Из-за раковой опухоли голос может стать сиплым и глухим. Также опухоль способна раздражать голосовые связки, а это может привести к отёку и воспалению. Помимо этого, рак может привести к обструкции бронхов, а также к накоплению мокроты и слизи.
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