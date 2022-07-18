Четыре признака, что у вас рак легких

Рак лёгких считается главной причиной смерти, связанной с онкологическими заболеваниями. Правда, в последнее время всё больше людей бросают курить, поэтому количество новых случаев этого вида рака снижается. Однако всё равно важно знать, какие симптомы указывают на рак лёгких.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Врач Томи Митчелл отмечает, что есть несколько ярких симптомов, которые говорят о наличии у человека рака лёгких. При этом несмотря на то что это заболевание часто развивается у курильщиков, даже некурящие люди могут быть подвержены ему. Согласно статистике, каждый пятый человек, у которого диагностируют эту болезнь, никогда не курил.

Постоянный кашель. Если вы замечаете у себя кашель, который не проходит и со временем становится только сильнее, то это яркий признак рака лёгких. При кашле, который не исчезает больше двух недель, нужно обратиться к врачу.

Одышка либо затруднённое дыхание. Связано это с тем, что раковые опухоли могут становиться очень большими и мешать прохождению потока воздуха в лёгкие. Также из-за рака вокруг лёгких может накапливаться жидкость, а это тоже затрудняет дыхание. Если вы регулярно замечаете у себя одышку, лучше обратитесь к специалисту.

Дискомфорт или боль в груди. Боль в области груди может быть также связана с нарушением работы сердца, но не всегда. В любом случае это довольно серьёзный симптом, который игнорировать нельзя.

Хронический бронхит либо осиплость. Из-за раковой опухоли голос может стать сиплым и глухим. Также опухоль способна раздражать голосовые связки, а это может привести к отёку и воспалению. Помимо этого, рак может привести к обструкции бронхов, а также к накоплению мокроты и слизи.