Признак онкологии, усиливающийся при “глубоком дыхании”

Оказывается, один из признаков, усиливающийся при глубоком вдохе, может свидетельствовать о наличии рака в организме. Статья об этом была опубликована в газете Daily Express.
Сообщается, что по мере прогрессирования опухоли человек может испытывать множество симптомов. И один из признаков, который обычно усиливается при глубоком дыхании, почти всегда указывает на развитие рака в организме.
По словам доктора Солена Ле Но, рак возникает, когда организм по какой-либо причине оказывается не в состоянии контролировать деление клеток. Некоторые пациенты испытывают болезненные ощущения от такого заболевания, а другие – нет.
Эксперты Everyday Health рассказали, что люди с раком могут испытывать боль в спине, причем боль усиливается при глубоком вдохе.
“Боль в спине, вызванная раком, чаще всего усиливается ночью, не проходит, когда человек ложится, и может усиливаться при глубоком дыхании или при дефекации. Боль в пояснице может быть вызвана опухолями в груди, животе или тазу, а также метастазами в позвоночник при других видах рака”,
— сообщают эксперты.