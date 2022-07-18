Признак онкологии, усиливающийся при “глубоком дыхании”

“Боль в спине, вызванная раком, чаще всего усиливается ночью, не проходит, когда человек ложится, и может усиливаться при глубоком дыхании или при дефекации. Боль в пояснице может быть вызвана опухолями в груди, животе или тазу, а также метастазами в позвоночник при других видах рака”,