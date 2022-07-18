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2 часа назад

Эксперты Everyday Health назвали признак онкологии, усиливающийся при “глубоком дыхании”

FBM.ru

Оказывается, один из признаков, усиливающийся при глубоком вдохе, может свидетельствовать о наличии рака в организме. Статья об этом была опубликована в газете Daily Express.

Признак онкологии, усиливающийся при “глубоком дыхании”
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сообщается, что по мере прогрессирования опухоли человек может испытывать множество симптомов. И один из признаков, который обычно усиливается при глубоком дыхании, почти всегда указывает на развитие рака в организме.

По словам доктора Солена Ле Но, рак возникает, когда организм по какой-либо причине оказывается не в состоянии контролировать деление клеток. Некоторые пациенты испытывают болезненные ощущения от такого заболевания, а другие – нет.

Эксперты Everyday Health рассказали, что люди с раком могут испытывать боль в спине, причем боль усиливается при глубоком вдохе.

“Боль в спине, вызванная раком, чаще всего усиливается ночью, не проходит, когда человек ложится, и может усиливаться при глубоком дыхании или при дефекации. Боль в пояснице может быть вызвана опухолями в груди, животе или тазу, а также метастазами в позвоночник при других видах рака”,

— сообщают эксперты.

Болезни и лекарства,
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