Как по двум признакам понять, что у вас слабое сердце

В США множество людей умирают ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому заботиться о сердце очень важно. Не меньшую роль играет и возможность быстро понять, действительно ли сердечно-сосудистая система работает как надо. Вот два симптома, которые указывают на то, что ваше сердце ослаблено.

Семейный врач Томи Митчелл отмечает, что со временем сердце может ослабнуть. Это может привести к проблемам со здоровьем: например, к сердечно-сосудистым заболеваниям, сердечной недостаточности, инсульту.

Существуют факторы, по которым можно определить, насколько сильно ваше сердце. Первый, говорит доктор Митчелл, это сила сердечной мышцы. Второй - работа клапанов в сердце. Третий - функционирование артерий.

Есть и два важных признака, указывающих на слабость сердца.

Регулярная одышка. Вообще одышка может говорить о наличии многих болезней, в том числе болезней сердца. Дело в том, что при сердечно-сосудистых заболеваниях сердце перекачивает кровь уже не так хорошо, из-за чего в лёгких накапливается жидкость. Всё это вместе с нестабильным пульсом может привести к одышке.

Частое чувство усталости. Постоянная усталость может свидетельствовать о болезнях сердца. Помимо этого, данный симптом относится к апноэ во сне, диабету, анемии, депрессии, застойной сердечной недостаточности. При всех этих заболеваниях сердце работает недостаточно эффективно, поэтому тело получает меньше кислорода и вы можете ощущать себя истощённым.