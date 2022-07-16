Урчание в животе после еды: причины и как избежать

Все не так безобидно, как кажется.

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Самая частая причина урчания в животе – банальный голод. Но что, если это происходит после еды? Иногда такой процесс говорит о проблемах со здоровьем. Рассказываем, в каких случаях стоит обратиться к врачу.

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Неправильное питание

Тяжëлая пища и газированные напитки могут провоцировать нарушения работы пищеварительной системы. Урчание и вздутие также бывает после сладкой сдобной выпечки, пива и других продуктов, содержащих дрожжи. Попробуйте наладить питание – возможно, урчание пройдёт самостоятельно.

Дисбактериоз

Неправильное питание, обилие тяжёлой жирной пищи, фастфуда, алкоголя, стрессы, бесконтрольный приём антибиотиков – всё это нарушает баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта, вызывая дисбактериоз. При вздутии, урчании в животе, дискомфорте, болях и проблемах со стулом стоит сдать лабораторный анализ на дисбактериоз.

Гастрит

Чтобы исключить заболевание, обратитесь к гастроэнтерологу и сдайте 13С-уреазный дыхательный тест. Этот простой анализ определит наличие бактерий Хеликобактер пилори – главной причины гастрита.

Панкреатит

Обычно сопровождается сильной болью в верхней части живота, в левом подреберье. Такая боль усиливается после еды.

Чтобы выявить панкреатит, нужна комплексная диагностика: для начала проверяют альфа-амилазу, липазу, панкреатическую эластазу. Эти показатели резко изменяются при нарушениях работы поджелудочной железы.

Непроходимость кишечника

Синдром может быть вызван инфекцией, хирургическим вмешательством, травмами, отсутствием необходимых ферментов. Непроходимость кишечника способствует размножению бактерий, которые производят большое количество газов. Этот процесс обычно проявляется метеоризмом, болями в животе, урчанием. Но только врач сможет определить наличие проблемы и её причину.

Синдром раздражённого кишечника

Это не самостоятельное заболевание, а целый комплекс симптомов, которые бывают по совершенно различным причинам, от психосоматики до физиологических нарушений. Без консультации врача не обойтись.

Стоит насторожиться, если ко всему прочему вы испытываете постоянный голод. Это может указывать на развитие некоторых заболеваний – каких именно, узнаете в нашем предыдущем материале.

Урчание после еды – не такой безобидный симптом, как может показаться на первый взгляд. Иногда достаточно проанализировать питание и добавить больше клетчатки и чистой питьевой воды. В некоторых случаях придётся серьёзно заняться здоровьем.