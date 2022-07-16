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2 часа назад

Врач Митчелл предупредил о риске инсульта и инфаркта из-за проблем с зубами

Слово и Дело

Болезни зубов, в том числе парадонтит, повышают риск развития инсульта, инфаркта, а также других проблем с сердцем. Об этом рассказал семейный врач-терапевт Томи Митчелл.

Врач предупредил о риске инсульта и инфаркта из-за проблем с зубами
Фото: pxhere.compxhere.com

Он пояснил, что ученые доказали корреляцию между воспалительными процессами зубов и рядом болезней. Тяжелая форма парадонтита может привести к развитию диабета и респираторных заболеваний, приводит слова медика издание Eat This, Not That!.

Исследователи пока не установили точных причин существующей взаимосвязи. Вероятнее всего, во всем виноваты бактерии, которые активно размножаются в ротовой полости, пораженной парадонтитом. Патогены могут попадать, в том числе, и в кровоток, провоцируя заболевания сердечно-сосудистой системы и многие другие. Именно поэтому врач рекомендует регулярно обследоваться у стоматолога, чтобы вовремя выявить опасный недуг и вылечить его.

Болезни и лекарства,
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