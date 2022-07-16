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4 часа назад

Какая пищевая привычка провоцирует рак простаты

Ferra.ru

Многим из нас стоит поменять свои пищевые привычки, если мы хотим питаться здорово. Новое исследование подтвердило это. Оказалось, что нездоровая диета, включающая изрядную долю переработанного мяса, может увеличить риск рака простаты.

Какая пищевая привычка провоцирует рак простаты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные изучили образцы крови 12 000 человек. Также они собрали данные о различных аспектах образа жизни участников. Затем авторы исследования посмотрели на тех, кто вёл здоровый образ жизни: правильно питался (диетой, богатой рыбой, но не переработанным мясом), поддерживал здоровый вес, занимался спортом и не курил.

Выяснилось, что у таких людей с генетической предрасположенностью к раку предстательной железы риск снижался на 45%. «Всех мужчин следует поощрять к ведению здорового образа жизни с учётом преимуществ, которые это приносит. Для мужчин с повышенным генетическим риском рака предстательной железы здоровый образ жизни может быть особенно важен», — отметили эксперты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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