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1 час назад

Онколог Каприн перечислил виды рака, после которых чаще всего происходят рецидивы

Слово и Дело

Далеко не все разновидности рака излечиваются полностью. Некоторые могут возвращаться даже после выздоровления, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Онколог перечислил виды рака, после которых чаще всего происходят рецидивы
Фото: kaboompics.comkaboompics.com

«Есть виды рака, которые отличаются высокой частотой
рецидивов. Это глиобластома — крайне агрессивная опухоль головного мозга, которая практически всегда возвращается, несмотря на лечение», — пояснил онколог порталу «Доктор Питер».

Также, по его словам, опасны метастазами такие виды онкологии,как рак поджелудочной железы, мочевого пузыря и некоторые типы рака яичников.

Вылечить hецидив будет гораздо сложнее, потому что процесс протекает очень быстро и намного агрессивнее.

Самое страшное заключается в том, что рецидив можетсовершенно не иметь симптомов. Однако такие признаки, как потеря веса, перемена аппетита, слабость ли потливость должны насторожить и стать поводом обратиться к онкологу.

Болезни и лекарства,Андрей Каприн,Минздрав РФ,
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