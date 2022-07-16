Онколог перечислил виды рака, после которых чаще всего происходят рецидивы

Далеко не все разновидности рака излечиваются полностью. Некоторые могут возвращаться даже после выздоровления, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

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«Есть виды рака, которые отличаются высокой частотой

рецидивов. Это глиобластома — крайне агрессивная опухоль головного мозга, которая практически всегда возвращается, несмотря на лечение», — пояснил онколог порталу «Доктор Питер».

Также, по его словам, опасны метастазами такие виды онкологии,как рак поджелудочной железы, мочевого пузыря и некоторые типы рака яичников.

Вылечить hецидив будет гораздо сложнее, потому что процесс протекает очень быстро и намного агрессивнее.